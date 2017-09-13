Обнинск, Калужская область, 13 сентября, 2017, 16:36 — ИА Регнум. 12 сентября 2017 года около 17:00 часов из окна квартиры, расположенной на 13 этаже многоквартирного дома в калужском Обнинске выпал 5-летний мальчик. Тело ребенка обнаружили прохожие, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Обнинск СУ СКР по Калужской области Анастасия Пименова.

George Hodan Окна

По предварительным данным, мальчик находился в квартире с отцом и несовершеннолетним старшим братом. Мать детей была на работе. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится процессуальная проверка.

Установлено, что жилищно-бытовые условия жизни детей нормальные, семья полная, характеризуется положительно. Также известно, что ребенок был гиперактивным, в связи с чем на пластиковых окнах в квартире были сняты ручки в целях обеспечения безопасности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, с начала весенне-летнего сезона в Калужской области произошло 7 падений детей из окон. В основном это дети в возрасте от 2 до 4 лет, из благополучных семей. Практика показывает, что чаще всего маленькие дети выпадают из окон, закрытых москитными сетками.