В калужском Обнинске из окна квартиры на 13 этаже выпал ребёнок
Обнинск, Калужская область, 13 сентября, 2017, 16:36 — ИА Регнум. 12 сентября 2017 года около 17:00 часов из окна квартиры, расположенной на 13 этаже многоквартирного дома в калужском Обнинске выпал 5-летний мальчик. Тело ребенка обнаружили прохожие, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Обнинск СУ СКР по Калужской области Анастасия Пименова.
По предварительным данным, мальчик находился в квартире с отцом и несовершеннолетним старшим братом. Мать детей была на работе. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится процессуальная проверка.
Установлено, что жилищно-бытовые условия жизни детей нормальные, семья полная, характеризуется положительно. Также известно, что ребенок был гиперактивным, в связи с чем на пластиковых окнах в квартире были сняты ручки в целях обеспечения безопасности.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, с начала весенне-летнего сезона в Калужской области произошло 7 падений детей из окон. В основном это дети в возрасте от 2 до 4 лет, из благополучных семей. Практика показывает, что чаще всего маленькие дети выпадают из окон, закрытых москитными сетками.