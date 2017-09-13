София, 13 сентября, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Будущее проекта строительства АЭС «Белене» в Болгарии будет решено после подготовки доклада Болгарской академии наук. Об этом заявила журналистам министр энергетики республики Теменужка Петкова, передаёт «Болгарское национальное телевидение».

Atominfo.bg АЭС «Белене»

Как отметила министр, доклад академии должен дать ответы на все вопросы относительно перспектив проекта, а также о том, нуждается ли болгарская энергетическая система в новых мощностях.

«На протяжении многих лет, в проект инвестировано более трёх миллиардов левов, есть лицензированная площадка, и поэтому будем искать наилучший вариант, как использовать этот ресурс», — сказала Петкова. Онадобавила, что два реактора, предназначенные для АЭС «Белене», должны прибыть в Болгарию до конца сентября — начале октября.

Напомним, в 2005 году в Болгарии был объявлен тендер на завершение строительства атомной электростанции в трёх километрах от города Белене на севере страны, которое было остановлено в 1990 году. Его выиграло российское ЗАО «Атомстройэкспорт». В январе 2008 года стороны подписали договор о строительстве электростанции. Однако после прихода к власти в республике партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») в 2012 году правительство Бойко Борисова приняло решение «заморозить» проект.

В 2013 году в стране прошёл национальный референдум по судьбе АЭС «Белене». На вопрос «Должна ли развиваться атомная энергетика в Болгарии посредством строительства новой атомной электростанции?» положительно ответили 61,5% проголосовавших. Решение референдума не было юридически обязательным, поскольку явка избирателей не превысила 60%. Тем не менее, был преодолён минимальный порог в 20%, что обязало Народное собрание Болгарии рассмотреть вопрос о строительстве АЭС. На заседании парламента 114 голосами депутатов против 40 было приняло решение об отказе от реализации проекта.

В июне 2016 ода Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве обязал НЭК выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро компенсации по проекту АЭС «Белене». Таким образом, суд удовлетворил требования «Атомстройэкспорта» относительно оплаты болгарской стороной заказанного оборудования, уже выполненных работ, а также компенсации процентов и судебных издержек.

В настоящее время власти Болгарии решают дальнейшую судьбу проекту. Обсуждается возможность завершения строительства электростанции, в том числе в качестве одного из вариантов рассматривается приватизационная процедура.