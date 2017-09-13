Как Россия угрожает Европе и о чём пожалеет Великобритания: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 сентября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Тревожный сигнал: Болгария объявила Россию «угрозой свободной и мирной Европе»;
- Точка зрения Грузии: для чего России нужны конфликты;
- Ветер дует в паруса Европы: Великобритания скоро пожалеет о выходе из ЕС;
- Очередной «враг народа»: в Литве потребовали отозвать члена Еврокомиссии «из-за любви к России»;
- «Чаша терпения переполнена»: Мединский о скандале с «Матильдой».