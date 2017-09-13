Львов, Украина, 13 сентября, 2017, 15:53 — ИА Регнум. На бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили после его скандального прорыва через польско-украинскую границу заведено еще одно уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области сегодня, 13 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

В полиции сообщили, что в рамках уголовного дела по факту проникновения Саакашвили на территорию Украины через пропускной пункт «Шегини» следствием расследуется еще одно нарушение по ч.3 ст.296 («Хулиганство») УК Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября полиция Львовской области возбудила уголовное дело по ст. 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу») УК Украины по факту проникновения Михаила Саакашвили на территорию Украины через польско-украинскую границу.

Напомним, в августе 2017 года бывший президент Грузии в видеообращении сообщали, что 10 сентября намерен вернуться на Украину. 10 сентября на пропускном пункте «Шегини» Саакашвили с боем и дракой прорвался на территорию Украины.