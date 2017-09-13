Ярославль, 13 сентября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. В Ярославской области началась реализация федерального проекта «Студенческая лига жилищно-коммунального хозяйства «Городские реновации». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Возможно, студенты предложат более оригинальные объекты

Студентам 4-го и 5-го курсов, обучающимся на архитектурно-строительном факультете ЯГТУ, для проектирования предложены территории общего пользования в поселках Борисоглебском и Петровском, в Мышкине, Ростове, Ярославле и других населенных пунктах региона. Студенты 2-го курса будут заниматься придомовыми территориями. На разработку проектов отведено порядка двух месяцев.

«Студенты сделают эскизы, а на основе их виденья проектные организации доведут до ума разработки. Молодым архитекторам интересно уже в процессе учебы реализовать свои идеи. А город получает бесплатно работу архитекторов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM декан архитектурно-строительном факультете ЯГТУ Алексей Игнатьев.

20 лучших проектов будут реализованы — скорее всего, в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Поддержку проекту оказывают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Всероссийский совет местного самоуправления, Союз архитекторов России.

В начале ноября в Ярославле пройдет всероссийский форум «Городские реновации», на который приедут около 150 студентов со всей страны. Участники из других регионов будут решать задачи по проектированию пространства Которосльной набережной в областном центре.

К работе будут подключены социологи из ЯрГУ им. Демидова, сотрудники ИРСИ и другие специалисты, которые помогут студентам выяснить, какие активности и функциональные зоны требуется разработать, создать в тех или иных пространствах. Проекты, предварительно принятые к реализации, пройдут общественные обсуждения и при необходимости будут скорректированы.

Проект курирует бывший преподаватель архитектурно-строительного факультета ЯГТУ, а ныне главный архитектор региона Михаил Кудряшов.