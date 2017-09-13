Москва, 13 сентября, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Российская валюта 13 сентября ведет себя малопредсказуемо, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

В первой половине дня отечественная валюта продолжала слабеть в парах с иностранными валютами. Однако во второй половине рыночный ветер поменялся.

«На рубль отчасти давит ожидание пятничного заседания ЦБ РФ (15 сентября) с почти 100%-ной вероятностью понижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов», — считает Бодрова.

По ее мнению, сейчас доллару США очень важно дотянуться до 58 рублей и закрепиться выше. Тогда шансов на продолжение подъема будет больше.

«Однако этим планам может помешать очередной взрыв энтузиазма на рынке энергоносителей — баррель 13 сентября дорожает и позволяет крепнуть сырьевым валютам», — отметила эксперт.

Добавим, 13 сентября доллар США торгуется по 57,65 рубля (-0,1%). Евро стоит 69,10 рубля (+0,15%). Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 14 сентября, составляют 57,66 рубля за американскую валюту и 69,09 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 40 и 55 копеек соответственно.

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