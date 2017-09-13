Москва, 13 сентября, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Правоохранительные органы должны дать оценку действиям «распоясавшихся активистов», которые выступают против проката фильма Алексея Учителя «Матильда», а также обеспечить законность и пресечь давление на кинотеатры. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба министерства.

Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Паром

Мединиский заявил, что министерство культуры не вмешивалось в скандал вокруг фильма «Матильда», но последние вопиющие события вынудили министерство высказать свою позицию.

«Как консерватор хочу сказать: подобные самозваные «активисты» дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь», - сказал Мединский.

Министр сравнил «активистов», выступающих против фильма «Матильда» с худшими проявлениями фанатизма различных религиозных конфессий и сект.

Мединский призвал к законности и подчеркнул, что лицензию на прокат фильмов выдает Министерство и оснований для отказа в прокате «Матильды» кинотеатром нет.

«Мы руководствуемся законом, а не частной вкусовщиной», - добавил министр.

Чиновник заключил, что любые попытки «активистов» давить на кинотеатры с целью запретить показ — это беззаконие и цензура, которые запрещены Конституцией России.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поджог автомобилей у офиса адвоката режиссера Учителя экстремистской и хулиганской выходкой, которая требует самого сурового осуждения.

Напомним, 10 сентября противники фильма «Матильда» подожгли два автомобиля у офиса адвоката режиссераКонстантина Добрынина, оставив на месте поджога записку «За Матильду гореть».