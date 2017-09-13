Красноярск, 13 сентября, 2017, 15:57 — ИА Регнум. В одном из микрорайонов Красноярска, не надеясь уже дождаться от властей решения своей проблемы, жители решили устроить своеобразную акцию по привлечению внимания прессы и общественности. Они назвали огромную лужу, затопившую двор многоэтажного дома по ул. Мате Залки, 41, именем мэра Эдхама Акбулатова, и разместили над водоемом соответствующий баннер.

Скриншот пользователя Юлии страницы vk.com В одном из дворов Красноярска открылось озеро имени Акбулатова, а именно на Мате Залки, 41

Как отмечают местные СМИ, в городе давно существуют проблемы с лужами, и недавно специалист по транспортному планированию Виталий Чеусов даже составил «Список огромных и вечных луж Красноярска». Причиной регулярного появления луж в одних и тех же местах из года в год является недостаточная протяженность «ливнёвки», ее засоренность и неправильное конструирование тротуаров. НГС отмечает при этом, что лужа по ул. Мате Залки не входила в «список Чеусова».

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Особую пикантность этой акции придает то обстоятельство, что полномочия Акбулатова 10 сентября истекли. Городской совет вскоре объявит конкурс на замещение должности главы города. «Единая Россия» заявила, что будет выдвигать Эдхама Акбулатова на новый срок.

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Добавим, что с помощью экстравагантных общественных акций борются с лужами не только в Красноярске. Так, ранней весной 2015 года в Новосибирске полуголые девушки устроили «пляж» на краю огромной лужи в центре города, чтобы привлечь внимание властей к состоянию дорог. «Благодаря мэру-коммунисту Анатолию Локтю новосибирцам теперь нет необходимости летать на море! Любой желающий может понежиться на берегу очередной бескрайней лужи или поплескаться в море воды», — заявили участники перформанса.