Новый Некоуз, Ярославская область, 13 сентября, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Волжская шерстопрядильная фабрика имени Розы Люксембург в поселке Волга Некоузского района Ярославской области выставлена на продажу на сайте avito.ru. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Avito.ru Фабрика в поселке Волга

Фабрика была основана в 1895 году компанией немецких предпринимателей на земле бывшего помещичьего имения «Вячеславово» Мышкинского уезда Ярославской губернии близ станции Волга. В 1980 году там работали 1300 человек. В 2007 году было принято решение о ликвидации ОАО «Волжская шерстопрядильная фабрика» из-за больших убытков. Был назначен конкурсный управляющий.

«Фабрику долго продавали, и этим летом ее купило ООО «Объединенная кабельная компания ЛЕМАРК». Говорили, что она собирается там создавать фабрику по производству мяса. Но в начале сентября на сайте avito появилось объявление о продаже производственно-имущественного комплекс за 15,5 миллионов рублей. Здание является объектом культурного наследия. Сохранит ли оно свой внешний вид, неизвестно», — сказала корреспонденту ИА REGNUM редактор Некоузкой газеты «Вперед» Ольга Баскакова.

Московская фирма, которая занимается деятельностью по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, приобрело здание фабрики и участок площадью 67 тысяч квадратных метров за 9,6 миллионов, а сейчас продает только здание на 6 миллионов дороже.