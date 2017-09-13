Астана, 13 сентября, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Казахстанским аграриям необходимо около 200 тыс. тракторов. Об этом 13 сентября сообщил МИА «Казинформ» со ссылкой на председателя правления Ассоциации машиностроителей сельскохозяйственной техники Есиркепа Абдарахманова.

Трактора ДТ-75 «Казахстан»

По его словам, в 1990 году в Казахстане было около 230 тыс. тракторов, в настоящее время в стране 150 тыс., из которых около 120 тыс. проработали более 10 лет и выработали свой ресурс.

«Итого, таких тракторов, которые можно использовать, их около 30 тысяч. А нужно было, как в советское время, 230 тысяч», — подчеркнул он.

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Он также добавил, что казахстанские аграрии имеют возможность на свои деньги закупить всего около тысячи тракторов в год.

«Теперь вы можете представить, что на сегодня нужно, наверное, где-то 200 тысяч тракторов сельскому хозяйству. Ну и кто даст эти деньги, чтобы закупить?», — задаётся вопросом Абдарахманов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного учета уборочной кампании, на 11 сентября 2017 года сельхозпредприятия Казахстана заготовили более 14 млн тонн зерна. На отчетную дату зерноуборочные компании убрали 11,5 млн га, что составляет около 76% от всех посевных площадей Казахстана.

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