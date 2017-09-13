Йошкар-Ола, 13 сентября, 2017, 14:56 — ИА Регнум. По итогам августа инфляция в Марий Эл составила 0,1% на фоне дефляции в России в размере 0,5%. С начала года потребительские цены на все товары и услуги в республике выросли на 2%, а среднероссийский показатель составил 1,8%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В течение месяца в республике наблюдается снижение цен на товары продовольственной группы с учетом алкогольных напитков — дефляция составила 1,3%. Аналогичный показатель августа по России достиг 1,8%.

В августе в Марий Эл наблюдается рост цен на товары непродовольственной группы — на 0,1%, так же, как и в регионах страны. Услуги в республике дорожают значительно быстрее, чем в среднем по России: рост цен в регионе составил 2,4%, а в субъектах РФ — 0,4%.

С начала года все республиканские показатели инфляции также превышают среднероссийский уровень. Так, продовольственная инфляция с учетом алкогольных напитков в Марий Эл с начала года достигла 1%, в России — только 0,6%. Стоимость непродовольственных товаров в регионе выросла на 1,8%, в целом по стране — на 1,5%. Услуги в республике подорожали с начала года на 4,5%, а в среднем по России — только на 4%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, показатель дефляции в России в августе в размере 0,5% стал рекордным за всю историю наблюдений. Однако драйвером падения цен традиционно летом является снижение стоимости товаров фруктово-овощной группы. Если не учитывать новый урожай, то стоимость продовольственных товаров не изменилась.