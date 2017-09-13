Вашингтон, 13 сентября, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Леди Гага заявила надеется на то, что новый документальный фильм Netflix «Gaga: Five Foot Two» повысит осведомленность людей о хроническом заболевании, которым она сама страдает, соответствующую публикацию певица разместила 12 сентября на своей странице в Twitter.

Victoria's Secret Леди Гага

«Это #Fibromyalgia (фибромиалгия — ИА REGNUM ). Я хочу оказать помощь в повышении осведомленности и объединить людей, у которых она есть», — написала Леди Гага.

Певица ранее уже сообщала о том, что имеет это заболевание, в 2016 году на странице в соцсети Instagram она написала, что у неё был неприятный день из-за хронической боли, но она очень счастлива, поскольку ей занимаются очень сильные врачи.

Напомним, 9 сентября 2017 года Леди Гага заявила, что её на какое-то время придется покинуть сцену и «отдохнуть от музыки» из-за проблем со здоровьем.

4 сентября 2017 года ей пришлось отменить свой концерт в Монреале, причиной послужило то, что она заболела после предыдущего выступления под дождем на открытой сцене в Нью-Йорке.

Фибромиалгия — малоизученная на сегодня болезнь, которая встречается у 4% людей, её симптомы выражаются в том, что у больных появляется симметричная боль во всем теле, усталость, они могут страдать от приступов апноэ, синдрома беспокойных ног и других проблем.