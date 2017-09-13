Москва, 13 сентября, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Беременные женщины должны самостоятельно принимать решение о появлении на свет ребенка с патологией, принимая во внимание показания врачей. Об этом заявил журналистам лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя слова своего сына, вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева о девочке без рук.

Government.ru Игорь Лебедев и Владимир Жириновский

Жириновский отметил, что сегодня врачи во всем мире способны определить наличие патологий у плода. При этом мать самостоятельно решает, прерывать ли беременность в подобных случаях. Депутат выразил уверенность, что в большинстве случаев родов не происходит, а следующая беременность завершается рождением здорового малыша.

Фокус проблемы Жириновский перенес на детей-инвалидов, брошенных родителями и посетовал, что у детских домов не видит «очередей». Он также отметил, что если малыш с патологией появился на свет, он, несомненно, должен жить.

«Надо из другого исходить: если кто-то очень сердобольный, возьмите инвалида-ребенка из детского дома и воспитывайте его. Очереди я не вижу за этим», — сказал он.

Политик добавил, что «патология идет во всем мире» и призвал «спасать человечество, в том числе чтобы врачи могли определять и рекомендовать».

Читайте также: Что омерзительно? Лебедев конкретизировал позицию по жизни детей без рук

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал «омерзительной» жизнь маленькой девочки, родившейся без рук. Такой комментарий он оставил в соцсети под видеороликом, в котором ребенок ел, помогая себе ногами.

Читайте также: Сын Жириновского назвал жизнь ребенка без рук омерзительной

А также: Мать девочки без рук отреагировала на слова депутата Лебедева