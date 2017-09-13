Москва, 13 сентября, 2017, 14:29 — ИА Регнум. В ходе «правительственного часа» в Госдуме глава Минсельхоза Александр Ткачёв заверил, что министерство с 14 сентября начнет свою работу с закона о пчелах, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Николай Владимирович Маковский. Пасека

В ходе выступления в Госдуме депутат от «Справедливой России» Вадим Белоусов указал на отсутствие законодательства в сфере пчеловодства.

«Про пчёл. До сих пор эти насекомые летают, не имея закона, регламентирующего их деятельность», — отметил, в частности, он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на выступление.

«Это шутка у вас? Вы всерьез предлагаете регламентировать полет пчел? (…) Пчеловоды пока не летают. Надо разделить пчел от пчеловодов. Коллеги, не создавайте повестки», — призвал спикер Госдумы, отметив, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, автор законопроекта о пчеловодстве, уже готовится выступить.

В своем заключительном слове в рамках «правительственного часа» глава Минсельхоза Александр Ткачев под смех в зале заверил: «С завтрашнего дня начнем с закона о пчелах».