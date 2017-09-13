Донецк, 13 сентября, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Изготовление медицинских препаратов и лекарственных средств предприятиями ДНР выросло на 19 процентов в сравнении с показателями за такой же период минувшего года. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил представитель министерства промышленности и торговли ДНР.

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В Минпромторге отметили, что за указанный период было произведено 10,4 тонны таблеток, 24,7 миллиона штук изделий медназначения (лейкопластыри, горчичники), 328 тысяч флаконов этилового спирта. Ведущими предприятиями отрасли, по данным ведомства, являются горловская организация «Стиролбиофарм» и донецкая «Сарепта-Медипласт».

"Объем продаж на фармацевтическом рынке республики за семь месяцев 2017 года составил 2,4 миллиарда рублей, что на 8 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», — отметили в министерстве.

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Стоит отметить, что со II квартала текущего года министерство проводит процедуру лицензирования предприятий на осуществление хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств. В настоящее время выпуск фармацевтических препаратов и медизделий на территории Донецкой Народной Республики осуществляют восемь предприятий.

Основной вид деятельности «Стиролбиофарм» — производство и реализация лекарственной продукции (лекарственные средства в форме таблеток и капсул, жидкие стерильные лекарственные средства в форме шприц-тюбиков и тюбик-капельниц), медицинской закиси азота (N2O). Ассортимент продукции компании составляют твердые лекарственные формы различных фармакотерапевтических групп — витамины, анальгетики, противовоспалительные, антиаллергические, противомикробные и другие средства.

«Сарепта-Медипласт» производит огромный ассортимент пластырей, горчичников, компресс горчично-льняной, уникальные грязелечебные аппликации «Куяльницкий лиман» и «Горчично-грязевая», а также различные виды фиточаев. Продукция производится на современном оборудовании из качественного европейского сырья.