Краснодар, 13 сентября, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Дорога от аула Уляп Республики Адыгея до станицы Тенгинской в Усть-Лабинском районе Краснодарского края стала в четыре раза короче. Сегодня, 13 сентября, автодорога, соединяющая населенные пункты двух российских регионов, была торжественно открыты, передаёт ИА REGNUM.

Admkrai.krasnodar.ru Новая дорога

Ждать этого события жителям пришлось достаточно долго. Проект вызвал много дискуссий. Строительство дороги, в том числе и моста через реку Лабу, началось в 2008 году в рамках соответствующей федеральной программы. Уже к 2010 году первый пусковой комплекс автотрассы (участок в 4,8 км) был построен. Это была зона ответственности Адыгеи, которая в срок выполнила свои обязательства. На эти цели было направлено 440 млн рублей из федерального бюджета.

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Второй пусковой комплекс — 1,8 км дороги до станицы Тенгинской — должен был возвести Краснодарский край. Однако дело затормозилось из-за подготовки региона к зимним Олимпийским играм. Положительное заключение по проекту проезжей части, которая бы связала Адыгею со станицей Тенгинской, было получено в 2015 году, и тогда же подписали контракт на проведение работ.

Admkrai.krasnodar.ru Завершение строительства автотрассы

Жителей двух небольших поселений разъединяло расстояние в 45 километров. Теперь после после запуска автодороги оно сократится до 11 км.

Как отметил принявший участие в мероприятии глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, современная автомобильная дорога даст новый импульс для развития двух братских народов.

«Открытие дороги имеет значение не только для Уляпа и Тенгинской. Сообщение будет играть положительную роль в развитии экономики и инфраструктуры всей Адыгеи», — сказал Мурат Кумпилов.

Добавим, что объект возведён в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года. Завершить строительно-монтажные работы планировалось к 2018 году. Однако подрядчик выполнил свои обязательства досрочно с опережением графика более чем на три месяца. Автотрасса обеспечила кратчайший выход для населенных пунктов Адыгеи на автомаршрут Темрюк — Краснодар — Кропоткин — Ставрополь. Также сократилось расстояние между юго-восточными районами Краснодарского края, западными районами Ставропольского края с курортно-рекреационной зоной Адыгеи.

Протяженность второго участка дороги составила 1,8 км, объем затраченных средств — более 672 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года в качестве одного из главных направлений сотрудничества Краснодарский край и Адыгея определили создании комфортной транспортной сети. Регионы намерены выработать совместную стратегию по развитию дорожной инфраструктуры.

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В Краснодаре затягивают сроки ремонта дорог: увольнения уже последовали

Добавим, что выполнение работ по строительству дорог раньше срока как для Адыгеи, как и для Краснодарского края скорее исключение, чем правило. Так, вот уже на 1,5 года затягивается завершение строительства трёхуровневой развязки возле аула Тугургой в Республике Адыгея. Она должна была быть открыта еще в феврале 2017 года. Сроки перенесены на сентябрь 2018-го. А на Кубани в срок не был завершён ремонт дороги, ведущей на Черноморское побережье.