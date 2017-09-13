ОНЛАЙН: Пресс-конференция по поводу выпуска новых учебников для начальной
Москва, 13 сентября, 2017, 14:24 — ИА Регнум. В пресс-центре ИА REGNUM начинается пресс-конференция представителей Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), на которой будет преставлена линейка адаптированных и переизданных специалистами РВС советских учебников 1950 годов для первых-вторых классов начальной школы.
ONLINE: Пресс-конференция по поводу выпуска новых учебников для начальной школы
Тема пресс-конференции: «Возвращение к истокам: классическая отечественная методика как ключевой фактор возрождения образования».
На пресс-конференции будут представлены:
- Арифметика для 1-х и 2-х классов (А. С. Пчёлко и Г. Б. Поляк);
- Букварь (Н. А. Костин);
- Русский язык (Н. А. Костин);
- Рисование (Н.Н.Ростовцев);
- Родная речь (Е. Е. Соловьева, Л. А. Карпинская, Н. Н. Щепетова);
- Музыка для 1 класса (за основу взят учебник «Родная песня» авторов Е. Балахонова, О. Солониковой, Н. Шереметьевой).