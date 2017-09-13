Москва, 13 сентября, 2017, 14:24 — ИА Регнум. В пресс-центре ИА REGNUM начинается пресс-конференция представителей Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), на которой будет преставлена линейка адаптированных и переизданных специалистами РВС советских учебников 1950 годов для первых-вторых классов начальной школы.

ONLINE: Пресс-конференция по поводу выпуска новых учебников для начальной школы

Тема пресс-конференции: «Возвращение к истокам: классическая отечественная методика как ключевой фактор возрождения образования».

На пресс-конференции будут представлены: