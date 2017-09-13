Ярославль, 13 сентября, 2017, 14:18 — ИА Регнум. В Копенгагене датская компания «3D Printhuset» использует 3D-принтер ярославского производства для строительства офис-отеля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Идет печать стен

Это первый российский образец подобной техники, который применен для печати зданий в Европе. Фундамент здания, которое будет располагаться в портовой зоне города вблизи причалов круизных лайнеров, уже заложен. Идет печать стен.

«Работу над проектом с датскими партнерами мы начали в прошлом году. Учитывая пожелания и технические требования заказчика, летом изготовили и отгрузили строительный принтер. Для этого заказа мы впервые использовали новую печатающую головку, что позволило значительно увеличить производительность оборудования и улучшить качество поверхности стен», — рассказал генеральный директор ООО «Спецавиа» Александр Маслов.

Попытки печатать сооружения предпринимались в Евросоюзе и ранее. Но это здание, в отличие от предшествующих, полностью отвечает строгим правилам и стандартам ЕС. В дальнейшем датские предприниматели намерены оказывать строительные услуги по печати на ярославском оборудовании небольших зданий в формате Building on Demand (BOD) также в других европейских странах.

Ярославское предприятие является первым в Европе серийным производителем строительных 3D-принтеров. В 2015 году под Ярославлем компанией напечатан первый в России жилой дом площадью 165 кв. м. На принтере, аналогичном поставленному в Данию, в прошлом году был напечатан замок из «Игры престолов» в Екатеринбурге.