Сценарий к «Роботеку» напишет один из создателей «Чудо-женщины»
Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Созданием сценария киноадаптации аниме-сериала «Роботех» («Роботек»), займется актер и писатель Джейсон Фучс, который ранее вместе с Заком Снайдером и Алланом Хейнбергом работал над сценарием «Чудо-женщины», об этом 12 сентября сообщил портал Deadline.
Производством фильма намерена заняться кинокомпания Sony Pictures, ранее стало известно, что на должность режиссера фильма назначен Андрес Мускетти («Мама», «Оно»).
Сериал «Роботех» был популярен в США в 80-х годах, в США он выпускался компанией Harmony Gold USA совместно с японской Tatsunoko Productions TV show. Он представлял собой компиляцию из трех различных японских сериалов: Super Dimensional Fortress Macross, Super Dimension Cavalry Southern Cross и Genesis Climber Mospeada.
В России этот сериал в жанре «меха» впервые показали по телевидению в 90-х годах на канале «2×2», телекомпания продолжает его показ и сегодня. Сюжет сериала рассказывает о событиях, происходящих в альтернативной вселенной.
В конце XX века на Земле потерпел крушение корабль инопланетян. Воспользовавшись его технологиями, земляне смогли восстановить его и освоить инопланетные технологии. Корабль стал представлять собой огромный крейсер, способный передвигаться в космосе и трансформироваться в огромного человекоподобного робота.
Через некоторое время его экипажу пришлось столкнуться в битве с расой огромных гуманоидов, напавших на землю. В сериале рассказывалось о буднях пилотов и их попытках противостоять инопланетным агрессорам.