Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Созданием сценария киноадаптации аниме-сериала «Роботех» («Роботек»), займется актер и писатель Джейсон Фучс, который ранее вместе с Заком Снайдером и Алланом Хейнбергом работал над сценарием «Чудо-женщины», об этом 12 сентября сообщил портал Deadline.

Robotech.com Концептальное изображение для «Роботек»

Производством фильма намерена заняться кинокомпания Sony Pictures, ранее стало известно, что на должность режиссера фильма назначен Андрес Мускетти («Мама», «Оно»).

Сериал «Роботех» был популярен в США в 80-х годах, в США он выпускался компанией Harmony Gold USA совместно с японской Tatsunoko Productions TV show. Он представлял собой компиляцию из трех различных японских сериалов: Super Dimensional Fortress Macross, Super Dimension Cavalry Southern Cross и Genesis Climber Mospeada.

В России этот сериал в жанре «меха» впервые показали по телевидению в 90-х годах на канале «2×2», телекомпания продолжает его показ и сегодня. Сюжет сериала рассказывает о событиях, происходящих в альтернативной вселенной.

В конце XX века на Земле потерпел крушение корабль инопланетян. Воспользовавшись его технологиями, земляне смогли восстановить его и освоить инопланетные технологии. Корабль стал представлять собой огромный крейсер, способный передвигаться в космосе и трансформироваться в огромного человекоподобного робота.

Через некоторое время его экипажу пришлось столкнуться в битве с расой огромных гуманоидов, напавших на землю. В сериале рассказывалось о буднях пилотов и их попытках противостоять инопланетным агрессорам.