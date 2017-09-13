Ярославль, 13 сентября, 2017, 14:10 — ИА Регнум. В октябре в Ярославле начнутся работы на площадке, где появится 65-метровое колесо обозрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании «Триколор К», которая выступает инвестором проекта.

City-yaroslavl.ru Эскиз размещения колеса обозрения в Ярославле

«Сегодня мы находимся на стадии проектирования. Прошел аукцион на земельный участок, наша компания «Триколор К» признан победителем, заключен договор аренды участка на 30 лет. В октябре мы выйдем на площадку, будем делать основание аттракциона и первый этап сборки. Потом в январе-феврале у нас будет пауза, затем в конце февраля-начале марта окончательная сборка колеса, пусконаладка, сертификация аттракциона, как положено всеми требованиями. В мае следующего года колесо уже будет крутиться» — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Триколор К» Владимир Коллар.

Предполагается, что колесо в Ярославле будет самым высоким в России. Высота конструкции составит порядка 65 метров. Каждая кабинка будет выполнена в стиле городов Золотого кольца и оснащена аудиогидом. Аттракцион сможет принять одновременно 180 человек, в центре колеса появится мультимедийный экран. Для людей с ограниченными возможностями будут оборудованы две кабинки.

Правда, как пояснил Владимир Коллар, на сегодняшний день возникла одна проблема: участок, на котором скоро начнется строительство колеса, граничит с КЗЦ «Миллениум». Подъехать на площадку иначе, как через территорию концертного центра, невозможно.

«Есть некий вопрос с территорией КЗЦ «Миллениум». Они не имеют желания пропускать на наш участок через свою территорию, а иного пути, к сожалению, там нет. Дело идет не только о периоде строительства, но и о периоде эксплуатации колеса. Ведь туда должны подъезжать туристические автобусы, люди на своих машинах, свадебные кортежи, поскольку у нас там будет свадебная кабинка для регистрации браков, люди с ограниченными возможностями, которые не смогут идти от Парка Тысячелетия до нашего аттракциона. Будем решать этот вопрос с мэрией и губернатором» — пояснил Владимир Коллар.

Напомним, группа компаний «Триколор» занимается установкой современных колес обозрения в России и за рубежом. Мэрия определила срок возведения объекта — к следующему Дню города, но компания обещает сделать это даже чуть раньше.

Аттракцион обладает очень красивым видом в вечернее и ночное время — это более десяти тысяч светодиодных модулей, которые выписывают всевозможные картинки и смайлики.