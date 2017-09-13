В Ярославле КЗЦ «Миллениум» встал на пути к колесу обозрения
Ярославль, 13 сентября, 2017, 14:10 — ИА Регнум. В октябре в Ярославле начнутся работы на площадке, где появится 65-метровое колесо обозрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании «Триколор К», которая выступает инвестором проекта.
«Сегодня мы находимся на стадии проектирования. Прошел аукцион на земельный участок, наша компания «Триколор К» признан победителем, заключен договор аренды участка на 30 лет. В октябре мы выйдем на площадку, будем делать основание аттракциона и первый этап сборки. Потом в январе-феврале у нас будет пауза, затем в конце февраля-начале марта окончательная сборка колеса, пусконаладка, сертификация аттракциона, как положено всеми требованиями. В мае следующего года колесо уже будет крутиться» — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Триколор К» Владимир Коллар.
Предполагается, что колесо в Ярославле будет самым высоким в России. Высота конструкции составит порядка 65 метров. Каждая кабинка будет выполнена в стиле городов Золотого кольца и оснащена аудиогидом. Аттракцион сможет принять одновременно 180 человек, в центре колеса появится мультимедийный экран. Для людей с ограниченными возможностями будут оборудованы две кабинки.
Правда, как пояснил Владимир Коллар, на сегодняшний день возникла одна проблема: участок, на котором скоро начнется строительство колеса, граничит с КЗЦ «Миллениум». Подъехать на площадку иначе, как через территорию концертного центра, невозможно.
«Есть некий вопрос с территорией КЗЦ «Миллениум». Они не имеют желания пропускать на наш участок через свою территорию, а иного пути, к сожалению, там нет. Дело идет не только о периоде строительства, но и о периоде эксплуатации колеса. Ведь туда должны подъезжать туристические автобусы, люди на своих машинах, свадебные кортежи, поскольку у нас там будет свадебная кабинка для регистрации браков, люди с ограниченными возможностями, которые не смогут идти от Парка Тысячелетия до нашего аттракциона. Будем решать этот вопрос с мэрией и губернатором» — пояснил Владимир Коллар.
Напомним, группа компаний «Триколор» занимается установкой современных колес обозрения в России и за рубежом. Мэрия определила срок возведения объекта — к следующему Дню города, но компания обещает сделать это даже чуть раньше.
Аттракцион обладает очень красивым видом в вечернее и ночное время — это более десяти тысяч светодиодных модулей, которые выписывают всевозможные картинки и смайлики.