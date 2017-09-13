Киев, 13 сентября, 2017, 14:04 — ИА Регнум. Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили необходимо выдворить из Украины, заявил в своем Facebook лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

(сс) Олег Мосьондз Олег Ляшко

Прорыв государственной границы в Шегинях не должен остаться безнаказанным — Саакашвили нужно выгнать из страны, а его «помощников» привлечь к уголовной ответственности, призывает политик.

«Мы категорически осуждаем избиения и унижения наших пограничников заезжими и политиканами. Требуем немедленно выдворить Саакашвили из Украины, а тех, кто ему помогал прорывать границу, привлечь к ответственности», — написал Ляшко

Он также заявил о необходимости добиваться повышения зарплат военнослужащих и улучшения материально-технической базы подразделений, охраняющих границы Украины.

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Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили в окружении сторонников прорвал польско-украинскую границу и попал на территорию Украины. Сотрудники полиции возбудили уголовные дела в отношении организаторов прорыва, а Саакашвили вручили протокол об административном нарушении при пересечении украинской границы. Вечером 12 сентября политик выехал из гостиницы Львова в неизвестном направлении и не вернулся.