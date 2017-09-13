Киев, 13 сентября, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Война в Донбассе и торговая блокада региона вынудили Украину импортировать уголь антрацитной группы. Если в 2014—2016 гг. Украина закупала уголь в России и отдельных регионах Донбасса по ценам от 80 до 60 долл., то в 2017 году Киев пошел на принцип. Украинские чиновники подписали контракты на поставку дорогих углей (до 206 долл. за тонну) из США.

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Так, 13 сентября в 2:15 к перегрузочному комплексу ГП «Морской торговый порт «Южный» пришвартовалось судно Ocean Ambitious, на борту которого была первая партия энергетического угля из США для теплоэлектростанций «Центрэнерго». Данную информацию подтверждает пресс-центр порта «Южный».

»13 сентября в 02.15 часов к перегрузочному комплексу ГП «Морской торговый порт «Южный» пришвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера 62 тыс. тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО «Центрэнерго». Стивидоры планируют разгрузить импортный груз за трое суток», — говорится в сообщении.

По словам и.о. директора ГП «МТП «Южный» Виталия Жуковского, порт стабильно выполняет поручения министерства инфраструктуры по приему и отправке угля на украинские ТЭС. Предприятие готово к принятию и разгрузке четырех кораблей с углем.

«В начале сентября мы завершили плановую подготовку оборудования, ведь в ближайшую неделю предприятие планирует принять сразу четыре судна с углем, общим объемом более 295 тыс тонн: одно судно для «Центрэнерго», два судна для ДТЭК и одно для ООО «Еврореконструкция». Опыт разгрузки балкеров с антрацитом из ЮАР подтверждают нашу способность эффективно организовать процесс отправки грузов энергетикам для своевременного пополнения запаса на складах ТЭС. Поэтому с уверенностью могу сказать, что график приема и отправки мы выполним», — отметил Жуковский.

Кроме того, президент Американской торговой палаты на Украине Андрей Гундер уточнил, что судно привезло уголь антрацитовой марки.

«Сегодня мы получили хорошую новость, что первая партия американского антрацитового угля уже в Украине. Сотрудничество компании-члена палаты «Xcoal Energy & Resources» и ПАО «Центрэнерго» — это важный шаг для развития украинско-американских торговых отношений», — считает Гундер.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко напомнил, что американский уголь поставляется в рамках его договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

«Приветствую первый американский уголь в Украине, поставленный согласно моих договоренностей с президентом Трампом», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Президент Украины назвал поставки «важным вкладом в энергетическую безопасность государства», а также «ярким свидетельством взаимовыгодного сотрудничества между стратегическими партнерами».

«Безвозвратная потеря для России еще одного инструмента энергетического шантажа, несмотря на коварную кражу украинского угля на украинском Донбассе», — добавил Порошенко.

Ранее, 22 августа, замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский признал, что основной объем угля, поступающего из отдельных регионов Донбасса (ОРДЛО), отправляется на экспорт транзитом через Россию.

Примечательно, что украинская сторона не сообщает о стоимости прибывшей партии угля. Еще в июле RT со ссылкой на данные отчета минэнерго США сообщало, что США почти в три раза увеличили цены на уголь для Украины по сравнению с 2016 годом. Согласно документу, в 2016 году Украина закупала американское топливо по цене 76 долларов за тонну, а в 2017-м — уже по 206 долларов.

4 августа глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец обвинил украинское правительство в нежелании вкладывать средства в отечественные шахты, отдавая предпочтение поддержке американских горняков.

«Цена 1 тонны импортного твердого топлива без доставки предположительно составит 105—106 долларов США. Когда же к этому добавить стоимость перевозки угля из порта к ТЭС, цена его возрастет до 121—122 долларов США. Итак, в национальной валюте (при нынешнем курсе) 1 тонна такого угля будет стоить примерно 3100 грн. (119 долл.)», — подсчитал Волынец.

Он напомнил, что украинский уголь марки «Г» почти на 1000 грн. (38 долл.) дешевле американского.

«Вместо того, чтобы вложить 500 млн грн. (19,2 млн долл.) в отечественную угольную отрасль, правительство решило заплатить зарубежным шахтерам (1000 грн. х 500 000 т). При этом добыча украинского твердого топлива искусственно сдерживается. Поскольку уголь марки Г, в отличие от антрацитового, не может долго храниться и начинает гореть, превращаясь в пепел», — пояснил Волынец.

В то же время Украина резко сокращает потребление антрацита, модернизируя ТЭС и увеличивая мощности АЭС. 8 сентября министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что в течение года потребление антрацитовой группы угля на Украине уменьшилось на 3,5 миллиона тонн.

«Министерству удалось в течение года снизить на 3,5 миллиона тонн потребление антрацита. В следующем году еще минус 3,5 миллиона тонн, а на 2019 год Украина вообще не будет нуждаться в антрацитовой группе угля», — прогнозирует Насалик.

Он сообщил, что все проекты по модернизации государственных шахт прошли необходимые экспертизы в министерстве экономического развития и торговли. Министерство энергетики разработало план использования выделенного на поддержку госшахт из бюджета 1 млрд грн. (38 млн долл.).

«Использование этих средств позволит увеличить по году выпуск газовой группы угля, который производится в Украине, дополнительно на 2,2 миллиона тонн», — уточнил Насалик.

Напомним, что с мая 2017 года в порту «Южный» разгружено более 220 тыс. тонн энергетического угля из ЮАР для тепловой генерации ДТЭК.

Как сообщалось, в июле 2017 года президент США Дональд Трамп во время своего выступления в министерстве энергетики США заявил о планах экспорта угля на Украину. При этом министр энергетики США Рик Перри подчеркнул, что США смогут «обрести гораздо больше друзей, если будут находить возможность поставлять энергоносители странам, которые являются заложниками России».

Ранее, в конце 2016 года, на Украине началась блокада железнодорожных путей, по которым поставлялся уголь из ДНР и ЛНР. После этого в Украине были введены чрезвычайные меры в энергетике. Их суть заключается в увеличении мощностей АЭС и ГЭС.