Москва, 13 сентября, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Вопрос распределения между регионами средств государственной поддержки сельского хозяйства будет взят под парламентский контроль. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом в ходе «правительственного часа» с участием главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин,

Борис Кустодиев. Сжатое поле со снопами. 1905

«Хотелось бы услышать от министерства, почему регионы, у которых небольшое количество земли, получают в разы больше поддержки на развитие сельского хозяйстве, почему регионы, у которых проблемные почвы и природно-климатические условия очень сложные, получают в разы меньше поддержки на гектар и почему регионы, где все благоухает, получают огромные средства», — заявил Володин.

По его словам, эти вопросы волнуют не только депутатов, но и обычных граждан, поскольку никто не может получить понятного обоснования.

«Мы приняли решение и закрепили за комитетом по регламенту и организации работы Госдумы парламентсккий контроль вопроса. Хотелось бы, что на ближайшем заседании комитета по парламентскому контролю ваши представители объяснили, почему у нас такой дисбаланс», — обратился Володин к Ткачеву.

Между тем глава Минсельхоза заявил, что готов оперативно предоставить всю необходимую информацию.

«Мы готовы представить любую информацию на любой площадке, мы готовы и сегодня это сделать. У нас уже много делается, мы понимаем, что страна большая и надо понимать приоритеты», — заявил Ткачев.