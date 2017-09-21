Горно-Алтайск, 21 сентября, 2017, 10:35 — ИА Регнум. ИА REGNUM публикует серию фотографий из Горного Алтая одного из призёров фотоконкурса «Русская цивилизация» в номинации «Народное творчество» Олега Кугаева. В связи с этим корреспондент агентства пообщался с фотографом.

Олег Кугаев Глядя на этот рассвет, я чувствовал какое-то смущение и, одновременно, восторг. Как будто я смотрел на только что проснувшуюся девушку, которая, стесняясь, закрывает лицо светлыми локонами... Не понимая, что именно в этот волшебный момент она совершенна

Олег Кугаев Жизнь в горах течет спокойно, без лишней суеты

Главной особенностью Горного Алтая, наверное, является то, что я возвращаюсь сюда каждый год. Это, пожалуй, единственное место, где я открываю для себя каждый раз что-то новое. Новые картины, новые ощущения, люди, пейзажи, животные.

Умиротворение. Знаете, все снимки сделаны с полным ощущением, что вот оно так и должно быть — не я сюда пришел, а меня сюда кто-то привел. Никуда не торопился, проходил мимо и увидел всё спокойно и без суеты.

Чувства. Очень часто я езжу на Алтай со своим сыном, и запоминаются больше ощущения до щелчка затвора. Ну вот я смотрю на фотографию и чувствую и вспоминаю одно, а посмотрите Вы и почувствуете другое — чувствуется то, что важно именно для конкретного человека. Например, такое: на перевалах облака плывут очень низко, мы ехали долго, и сын уже наполовину дремал, и тут я кричу: «Матвей, мы въезжаем в облако!» Открыли окна, высунули руки и трогали облако. Оно прохладное, со вкусом свежести.

Все мои фотографии — фавориты. Каждый раз, когда я делаю удачную фотографию, я влюбляюсь в нее, и она заполняет меня целиком, давая силы идти дальше. Потом она находит свое отдельное место в зале фаворитов. У каждой фотографии своя история. Вот, например, с останками архара: я бродил один по горам 5 или 6 часов, увидел издалека что-то необычное и пошел на сближение, не дойдя до скелета, я увидел берлогу. Давно мне не становилось так страшно, и по хорошему нужно было обойти это место, но я пошел к берлоге, чтобы заглянуть внутрь. Медведя там не оказалось. Руки тряслись и, удаляясь от берлоги, с каждым шагом я получал какой-то немыслимый кайф и облегчение. Если бы не посмотрел, мучился бы до сих пор. Архар был великолепен, кто его съел — непонятно, скорее всего, медведь или волки. Судя по рогам, мог бы еще жить, если бы не догнали.

Через месяц после встречи я привез на это место передачу «Все как у зверей» (я работаю там видеооператором) и сотрудников национального парка «Сайлюгемский». Нашел это место без треков и GPS, очень был рад встрече с ним еще раз. Сотрудники забрали череп в свой музей, а с помощью передачи о нём узнало очень много людей.

У нас очень красивая страна, и мир в целом красив. Когда мне предлагают поучаствовать в каком-то интересном проекте, я никогда не отказываюсь. Везде можно найти свой дух и свою особенность. Вот сейчас меня позвали в Италию на пару месяцев работать над видеопроектом, уверен, что и фотокадров будет много красивых.

Сейчас я очень часто работаю с проектом «Все как у зверей», который изначально появился как YouTube-проект, но уже выходит и на телеканале Живая Планета. С ними я объездил Россию, вот недавно вернулись с Камчатки, поработали в Индии, Австралии, и есть масса планов на будущее. После каждой поездки у меня проходят фотовыставки. Очередная намечается в Сиднее о России.

Мне нравится работать в новых местах, с природой или городами. Мне нравится видеть хорошие моменты, снимать истории и рассказывать их людям.

Олег Кугаев — профессиональный фотограф и видеооператор из Новосибирска. В 2014 году его работы попали в число фаворитов конкурса National Geographic Russia «Дикая природа России». В 2016 году фотограф стал одним из победителей конкурса Best of Russia — «Лучшие фотографии России 2016».