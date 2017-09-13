Брюссель, 13 сентября, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Соединенное Королевство пожалеет в скором времени о том, что проголосовало за Brexit, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Press Association.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

В своей речи, которой он обозначил будущее направление развития союза, Юнкер отметил, что выход Великобритании из состава ЕС будет «печальным и трагичным моментом», но не «концом всему».

«Это будет печальным и трагическим моментом в нашей истории. Мы будем всегда сожалеть об этом, и я думаю, вы тоже об этом скоро пожалеете», — отметил чиновник.

«Тем не менее мы вынуждены уважать волю британского народа. Но мы будем добиваться прогресса. Мы пойдем дальше, поскольку Brexit — это еще не все», — добавил он, подчеркнув, что выход Соединенного Королевства из ЕС не является «будущим всего».

Он также заявил, что «ветер снова дует в паруса Европы», а в дверь ЕС стучатся новые страны, которые хотят подписать с Брюсселем торговые соглашения.