Цюрих, Швейцария, 13 сентября, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Бывший глава комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мигель Мадуро рассказал о попытках повлиять на решение о недопуске президента РФС Виталия Мутко к выборам в совет ФИФА. Об этом сообщает «Чемпионат».

European University Institute Мигель Мадуро

"Была предпринята попытка повлиять на наше решение о недопуске Мутко к выборам в совет ФИФА. Президент Инфантино чувствовал себя некомфортно в связи с этим», — говорится в сообщении.

Мадуро также добавил, что, по его мнению, президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что нет никаких доказательств участия Мутко в схемах с допингом.

Как сообщало ИА REGNUM, Комитет ФИФА по управлению, который возглавлял Мадуро, запретил Виталию Мутко баллотироваться в совет организации. Это решение было объяснено тем, что Мутко занимает должность вице-премьера России, что противоречит правилам ФИФА о политическом нейтралитете.

В мае 2017 года Мадуро был уволен из организации из-за «возросшего внутреннего давления».