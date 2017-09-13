Франкфурт-на-Майне, Германия, 13 сентября, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Toyota привезла во Франкфурт свой гибридный концепт C-HR Hy-Power, автомобиль имеет грозный вид, подробности по поводу его трансмиссии компания пока не раскрывает, рассмотреть поближе новый автомобиль попытались 12 сентября эксперты издания Car & Driver.

Toyota.com Автомобиль Toyota C-HR Hy-Power

Авторы статьи пишут, что их впечатления от Toyota C-HR до этого момента были сложными. Им казалось, что автомобиль выглядит странно, при этом он является довольно медленным.

По их мнению, новый автомобиль получил еще более странный вид. Предполагается, что его гибридная трансмиссия будет ориентирована на производительность, однако компания пока не раскрыла её характеристики.

Сегодня в США C-HR предлагает только один «усиленный» вариант, это четырехцилиндровый 2-литровый двигатель мощностью 144 л.с. На тестах Car & Driver автомобиль смог разогнаться до 100 км/ч за 11 сек. Издание отмечает, что о возможностях «заряженной» машины пока остается только гадать.

Напомним, Toyota C-HR представляет собой субкомпактный кроссовер, он производится компанией с ноября 2016 года. Серийную версию автопроизводитель представил в марте 2016 года.

Первоначально автомобиль выпускался на заводах Японии и Турции, в США, ЕС и Австралии он производится с начала 2017 года. Также в 2017 году компания намерена открыть его производство в Тайланде.