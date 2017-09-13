Анкара, 13 сентября, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) поможет Турции оказать поддержку в гуманитарном кризисе в Мьянме, сообщает 13 сентября Anadolu.

Foreign and Commonwealth Office Беженцы

Заместитель премьер-министра Турции Реджеп Акдаг заявил, что он попросил генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома оказать поддержку Турции в создании лагерей для беженцев из Мьянмы.

«Адханом согласился оказать помощь, подчеркнув, что они выполнят свою работу», — отметил Акдаг.

Правозащитные агентства Турции уже активизировали свою работу по оказанию помощи народности рохинджа, проживающей в штате Ракхайн в Мьянме.

В данной кампании участвуют такие учреждения, как Турецкий Красный Полумесяц, Управление по делам религии, а также Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.

Напомним, по данным ООН число беженцев из Мьянмы достигло 379 тыс. человек. Лагеря для переселенных лиц в Бангладеш не справляются со столь большим наплывом, что создает необходимость строительства новых объектов, способных принять людей, ищущих убежища.