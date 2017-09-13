Тутаев, Ярославская область, 13 сентября, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Результаты опроса о переименовании Тутаева Ярославской области отправлены в Госдуму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Тутаевской районной администрации.

Тутаев

В день выборов в Тутаеве прошел опрос о переименовании города. Явка по итогам дня составила 12 тысяч человек или более 35%. Это больше, чем на губернаторских выборах.

Со значительным перевесом 63,5% на 36,5% результат голосования оказался в пользу Тутаева. За имя Тутаев проголосовали 7 577 человек, за имя Романов-Борисоглебск 4 366 человек. Разница составила 3 211 голосов.

«Рекомендации о необходимости дополнительно выявить мнение жителей поступили в муниципальный совет города Тутаева от Ярославской областной думы и Государственной Думы РФ. Госдума запросила дополнительную информацию о мнениях тутаевцев на счет переименования города и теперь она имеет все необходимые данные. Ей теперь решать, стоит ли переименовывать город или нет. Некоторые жители выдвигали предложение часть города назвать Тутаев, а другую Романов-Борисоглебск. Но это невозможно. Название должно быть одно. Госдума может даже принять во втором и третьем чтении решение о переименовании. Опрос носит рекомендательный характер. Когда теперь рассмотрят закон во втором чтении — непонятно. Никакого дедлайна у Госдумы нет. Законы могут лежать там годами», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Коммунисты, которые были сторонниками советского названия города, надеются, что депутаты Госдумы не пойдут против народа и оставят результаты опроса в силе.

«Запрос по выяснению позиции тутаевцев сделал председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Опрос состоялся не потому, что это было нужно губернатору, Юнусову или кому-то еще. Это Госдума запросила реальную картину положения дел. У нее раньше была информация, что 78% тутаевцев поддерживают переименование. Сейчас они получили противоположные результаты. Депутаты живут и работают в Москве, они не могут знать истинное положение дел в нашем городе. Теперь знают. Очень надеюсь, что народные избранники не пойдут против мнения народа» — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь Тутаевского райкома КПРФ Алексей Шеповалов.

«Город это наш дом, а жители в нем — большая семья. В любой семье есть разногласия, или вернее разный взгляд на вещи. Главное — идти навстречу друг другу и уважать мнение каждого. Для меня решение большинства жителей является законом. Мы еще весной этого года договорились «на берегу» как со сторонниками, так и с противниками, что мнение большинства будет для меньшинства определяющим», — сказал глава Тутаевской районной администрации Дмитрий Юнусов.

Он выразил надежду, что эти договоренности остаются в силе.