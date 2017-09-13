Чита, 13 сентября, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Очередь детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные учреждения Забайкалья может быть ликвидирована к 2020 году, и для этого потребуется 1,5 млрд рублей из федерального бюджета, заявила заместитель министра образования Забайкальского края Наталья Шибанова.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

В интервью порталу «Забмедиа» она также добавила, что в Чите на 2018 год запланировано введение 450 мест за счет возврата ряда зданий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопрос с обеспеченностью детскими сада в регионе особенно остро встал после того, как президент России Владимир Путин на встрече с губернатором края Натальей Ждановой поинтересовался, почему в регионе до сих пор не решена эта проблема при том, что федеральный центр выполнил финансовые обязательства перед краем в этом вопросе.

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Жданова признала, что проблема существует, а президентский указ выполнить в срок не удалось, в том числе из-за того, что «произошло недофинансирование 200 млн со стороны бюджета Забайкальского края». Позднее губернатор объяснила срыв программы модернизации дошкольного образования региона в 2013—2015 годах «рядом непродуманных управленческих решений предыдущего руководства» (напомним, что Жданова возглавила регион в феврале 2016 года, сменив на этом посту Константина Ильковского, а в сентябре прошлого года она победила на выборах).

После неприятного разговора с президентом губернатор подвергла критике руководство Читы, потребовав от них более эффективно решать проблему с детсадами. «Куда вы все деньги в бюджете деваете? У вас полномочий-то в городе осталось всего ничего», — отчитывала она сити-менеджера Олега Кузнецова во время состоявшегося на днях совещания.