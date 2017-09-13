Курган, 13 сентября, 2017, 13:05 — ИА Регнум. В Кургане памятники Владимиру Ленину и Леониду Красину взяты на государственную охрану. Соответствующие решения 12 сентября приняло правительство Зауралья.

Alexander V. Solomin Памятник Владимиру Ленину в Кургане

Как следует из повестки заседания, всего было рассмотрено 118 вопросов. С 13 по 21-й участники заседания рассмотрели инициативы управления охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области об утверждении охранных обязательств. Среди объектов, по которым такие обязательства утвердили, были памятники Ленину и Красину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители церкви требовали перенесли памятник Леониду Красину подальше от Богоявленского собора. Подписантов петиции к губернатору Алексею Кокорину возмутило то, что уроженец Кургана Красин был пламенным революционером. Среди возможных мест для переноса памятника представители церкви называли торговый центр «Товарищество предпринимателей» или дом по улице Красина, 31.

Представители общественности обвинили представителей РПЦ в попытках раскола общества. Кроме того, требование перенести памятник от храма им показалось странным. Дело в том, что памятник Красину был открыт на этом месте в 1978 году. А церковь открыли в 2016-м. Так что ещё неизвестно, что нужно переносить, утверждают активисты.