Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Учёные из США и Франции пришли к выводу, что крупнейший астероид Солнечной системы имеет гладкую поверхность по причине наличия льда. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

АМС Dawn, NASA Веста, крупнейший астероид в главном астероидном поясе

Исследователи провели анализ информации, которая была получена 2011−2012 годах радиолокатором и нейтронным детектором космической станции Dawn, которая изучала крупнейший в Солнечной системе астероид — Весту.

Учёные заметили, что расположение гладких участков на поверхности Весты совпадает с зонами повышенной концентрации водорода. Это, по мнению исследователей, говорит о том, что значительная внешняя часть небесного тела покрыта тонким водяным льдом.

Напомним, космическая станция Dawn была запущена с Земли в 2007 году и предназначалась для исследования Весты и карликовой планеты Цереры. Она стала первым аппаратом, который изучил эти объекты.

Веста является одним из крупнейших астероидов в поясе между орбитами Марса и Юпитера. Это самый яркий астероид из всех и единственный, который можно без усилий наблюдать с Земли невооружённым взглядом.