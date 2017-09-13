Франкфурт-на-Майне, Германия, 13 сентября, 2017, 12:59 — ИА Регнум. На выставку во Франкфурте-на-Майне Audi привезла новую версию RS4, автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 4,1 сек., свою оценку машине дали 12 сентября эксперты издания Top Gear.

Norbert Aepli Автомобиль Audi B8 RS4 Avant

Под капотом автомобиля установлен двигатель V6 объемом 2,9 л, его мощность составляет 444 л.с., а крутящий момент равен 600 Н/м. Максимальная скорость до которой может разогнаться спорткар составляет 283 км/ч.

Колесные арки расширены на 300 мм спереди и сзади, автомобиль может поставляться с 20-дюймовыми дисками. На нем установлен комплект RS Dynamic, цвет кузова — Nogaro Blue.

Машина оборудована восьмискоростной АКПП, её клиренс на 7 мм меньше, чем у Audi A4 на спортивной подвеске. В списке опций есть адаптивные амортизаторы, керамические тормоза и рулевое управление с переменным передаточным числом.

Масса автомобиля составила 1790 кг, это на 80 кг меньше, чем у его предшественника. Издание отмечает, что если владелец будет передвигаться на этой спортивной машине, изображая из себя «святого», то она будет потреблять на 17% меньше топлива, чем её предшественник.

Напомним, на автомобиле Audi B8 RS4 Avant, который компания выпускает с 2012 года был установлен 32-клапанный двигатель V8 объемом 4,2 л и мощностью 450 л.с. Первая версия Audi RS4 была выпущена компанией в 2000 году.