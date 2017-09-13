Audi представила новую версию «заряженного» универсала RS4 Avant
Франкфурт-на-Майне, Германия, 13 сентября, 2017, 12:59 — ИА Регнум. На выставку во Франкфурте-на-Майне Audi привезла новую версию RS4, автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 4,1 сек., свою оценку машине дали 12 сентября эксперты издания Top Gear.
Под капотом автомобиля установлен двигатель V6 объемом 2,9 л, его мощность составляет 444 л.с., а крутящий момент равен 600 Н/м. Максимальная скорость до которой может разогнаться спорткар составляет 283 км/ч.
Колесные арки расширены на 300 мм спереди и сзади, автомобиль может поставляться с 20-дюймовыми дисками. На нем установлен комплект RS Dynamic, цвет кузова — Nogaro Blue.
Машина оборудована восьмискоростной АКПП, её клиренс на 7 мм меньше, чем у Audi A4 на спортивной подвеске. В списке опций есть адаптивные амортизаторы, керамические тормоза и рулевое управление с переменным передаточным числом.
Масса автомобиля составила 1790 кг, это на 80 кг меньше, чем у его предшественника. Издание отмечает, что если владелец будет передвигаться на этой спортивной машине, изображая из себя «святого», то она будет потреблять на 17% меньше топлива, чем её предшественник.
Напомним, на автомобиле Audi B8 RS4 Avant, который компания выпускает с 2012 года был установлен 32-клапанный двигатель V8 объемом 4,2 л и мощностью 450 л.с. Первая версия Audi RS4 была выпущена компанией в 2000 году.