Киев, 13 сентября, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Украина получила первую партию угля из США. Об этом сообщил президент Украины Петро Порошенко‏ на своей странице в соцсети Twitter.

Decumanus Вагоны с углем

«Приветствую первую партию американского угля на Украине, доставленную в соответствии с моими договоренностями с президентом Трампом (президент США Дональд Трамп)», — написал глава государства.

Порошенко‏ добавил, что власти Украины сделали «важный вклад» в обеспечение энергетической безопасности страны.

Ранее пресс-служба одесского Морского торгового порта (МТП) «Южный» сообщила, что 13 сентября на Украину прибыл первый американский балкер Ocean Ambitious, на борту которого находится 62 тыс. тонн угля антрацитовой группы.

Отмечалось, что уголь из США будет разгружен в течение трех суток, а затем отправлен на станции.

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