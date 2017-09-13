Санкт-Петербург, 13 сентября, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Фигура императора Николая II должна объединять российский народ. Такое мнение в связи с выходом фильма «Матильда» Алексея Учителя высказал сегодня, 13 сентября, спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

«Я вчера об этом говорил. По разному писали. Хотя там были глубокие слова, на мой взгляд», — сказал Макаров.

Накануне, выступая перед православными верующими в ходе празднования Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, Вячеслав Макаров заявил, что Россия — это последняя надежда бога на земле, а причина всех тягот русского народа после 1917 года заключается в том, что люди «убили царя, проникнувшись воинствующим безбожием».

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Сегодня Вячеслав Макаров по какой-то причине назвал последнего императора «крайним», допустив языковую ошибку, простительную пилотам, парашютистам и саперам.

«Надо задуматься: фигура Николая II, последнего, крайнего русского царя, она должна быть объединяющей, не разъединяющей. Не вносящей смуту и раскол в наше общество. Она канонизирована. Конечно, убийство царя и его семьи затрагивало и предыдущие поколения, и это поколение. Необходимо делать всё для того, чтобы это все объединяло», — объяснил свою точку зрения Макаров.

Спикер отказался дать оценку фильму «Матильда», так как еще его не посмотрел.

«Но мы не можем не осуждать экстремистские выходки. Какие бы ни были жаркие дискуссии, споры, схватки, экстремистских действий быть не должно», — витиевато заметил единоросс.

Вероятно, он имел в виду недавние случаи хулиганских выходок в отношении студии Алексея Учителя в Петербурге, автомобилей у офиса его адвоката Константина Добрынина в Москве, поджог кинотеатра в Екатеринбурге и другие акты агрессии, которые связывают с выходом фильма «Матильда».

Вячеслав Макаров считает тему фильма «Матильда» «деликатной». «Мы все должны быть заточены на то, чтобы скреплять наше российское общество, нашу великую многонациональную державу. А раскол всегда ведет к поражению всех сторон», — заявил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе крестного хода по Невскому проспекту 12 сентября люди с имперскими флагами развернули две идентичные растяжки против фильма «Матильда» Алексея Учителя об отношениях наследника престола и балерины Кшесинской. Одна гласила, что «Матильда» — пощечина русскому народу», другая — «Честь государя — честь народа».