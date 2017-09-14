Санкт-Петербург, 14 сентября, 2017, 09:43 — ИА Регнум. К существующим у приезжающих в петербургский аэропорт «Пулково» автомобилистов проблемам прибавляется новая. Руководство города выдвинуло распоряжение, согласно которому в период с 15 сентября по 15 декабря 2017 года в «Пулково» будет тестироваться система автоматической фотофиксации «Паркон», позволяющая предотвратить нарушения правил остановки и стоянки транспорта на участках ведущей в аэропорт дороги. Выявленные нарушители получат штрафы в размере до 3000 рублей. Сложность состоит в том, что положение, в результате которого появляются грозящие значительными штрафами нарушения, создали не автомобилисты. Ситуацию анализирует корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Стихийная стоянка вдоль дороги к аэропорту «Пулково»

Начиная с весны этого хода под предлогом заботы о пассажирах было отменено бесплатное время стоянки в зонах краткосрочной парковки. Штраф за стоянку у терминала свыше 15 минут был, опять же с целью повышения комфорта пассажиров и автомобилистов, увеличен с 500 р. до 1000. С наступлением лета бесплатное время стоянки у терминала сократилось с 15 до 10 минут, штраф составляет 700 р. за минуты с 11-й по 30-ю и по 700 р. за каждые дополнительные полчаса сверх этого времени.

Результат оказался противоположным ожиданиям: комфорта принятые меры не прибавили, а неприятностей доставляют изрядно. На выезде из терминала возникают пробки, машины паркуются вдоль шоссе. Сейчас комитету по градостроительству и архитектуре совместно с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры поручено изучить возможность организации дополнительных парковок около аэропорта.

Поможет ли это исправить сложившуюся ситуацию, читайте здесь: Смольный взялся за аэропорт «Пулково»: к «обдираловке» добавят ещё и штрафы

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