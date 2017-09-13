Чебоксары, 13 сентября, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Работы по реконструкции старейшей части Чебоксар — сквера Константина Иванова, где в 2013 году была найдена предполагаемая усыпальница бабушки первого русского царя Марии Шестовой, всё-таки продолжились. Но теперь они проводятся под наблюдением археологов и включают в себя раскопки. Работа учёных идёт в авральном режиме: им выделили для такого масштаба работ ничтожные две недели. Хотя благодаря заказчику и строителям материала для изучения стало меньше: сквер разворотили в первый же день, остановить это варварство удалось после разразившегося скандала и вмешательства общественности, прежде всего, научной и церковной. Сегодня археологи с грустью констатируют, что часть культурного слоя уже уничтожена под ковшами бульдозеров. Но учёные надеются, что внезапно начавшиеся раскопки позволят найти значимые артефакты и дать новую пищу для последующих исследований, а может, даже сделать открытия. Так, сейчас обнаружен предполагаемый фундамент Никольского храма, и строители приблизились к месту, где ранее был Чебоксарский кремль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аншлаг

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Напомним, сквер Константина Иванова — не только старейшая часть города, который ещё называют «Старым городом», но и единственно сохранившаяся историческая часть столицы: большая часть (посадско-ремесленная) находится сейчас под водой в связи с запуском ГЭС. Хотя не исключено, что и его будут изучать в будущем с развитием подводной археологии.

Культурные слои

В сквере расположено средневековое городище, которое является объектом культурного наследия и находится под государственной охраной. Несколько столетий назад на этом месте был церковный погост и Никольский женский монастырь, куда в 1601 году была выслана бабушка первого русского царя Мария Шестова, здесь же она и была похоронена. Выше сквера — территория бывшего Чебоксарского кремля, который был административным центром города. Монастырь и кремль, окружённый рвом, выполняли ещё и оборонительные функции.

В Никольском храме была похоронена бабушка первого русского царя

«Очень жаль, что мы к оставшейся небольшой крупице исторического наследия так бездушно, по-варварски, нецивилизованно и равнодушно подошли. Потому что даже если проводятся такие небольшие работы по благоустройству, то всё равно идёт разрушение культурного слоя», — говорит заведующая отделением археологии Чувашского государственного института гуманитарных наук, кандидат исторических наук Наталья Березина, которая руководит раскопками. В 2013 году, напомним, ей было доверено проведение раскопок на месте предполагаемой усыпальницы Марии Шестовой: тогда был найден саркофаг с останками, в настоящее время территория законсервирована.

Предполагаемое место упокоения бабушки первого русского царя Марии Шестовой: вокруг плоды и цветы

Учёные напоминают о законе: любые стройки в исторической части должны сопровождаться археологическими иссследованиями. И в качестве образца бережного отношения приводят строительство Крымского моста, где предварительно были проведены раскопки, которые позволили сделать ряд открытий.

«Проект реконструкции сквера обсуждался публично дважды. Мы приходили, говорили о предварительном археологическом обследовании. И это не наше личное мнение, этого требует закон. Очень жаль, что тогда нас не захотели услышать… В результате сегодня мы вынуждены работать в авральном режиме, но по большому счёту здесь нужны большие раскопки», — говорит Наталья Березина.

Многометровый котлован, вырытый в первый же день перед бюстом Константина Иванова, теперь стал предметом изучения и обследования. Археологи обращают внимание на то, как «много культурных слоёв»: видны «следы пожарищ», остатки деревянного частокола, каменные кладки вперемешку с кирпичами разного типа и бутовым камнем, что может свидетельствовать о смешении разных эпох. Учёные полагают, что на этом месте было деревянное ограждение Николаевского женского монастыря, основанного в 16-м веке, которое затем было продублировано кирпичной кладкой.

Древность и современность

Также обнаружили кирпичную кладку — предположительно, это фундамент Никольского храма, учёным ещё предстоит это выяснить. Эта кладка, скорее всего, будет законсервирована. Основная масса найденного материала — фрагменты глиняной посуды, железные изделия, ножи, кованые металлические предметы, гвозди. Есть и человеческие останки.

Масштабные земляные работы идут рядом со сквером, где сейчас вырыты траншеи. И они тоже представляют большой научный интерес, так как ранее это был ров. На этих участках видно чёткое деление на несколько слоев.

Следы от пожаров

«Нижняя часть, вероятно, использовалась как погреб. Чёрная, с обугленными деревьями, и жёлтая — это прокалённый слой глины с обломками керамики, следы очень сильного пожара», — считает Наталья Березина.

Особый интерес представляют участки в сквере, примыкающие к территории бывшего кремля. Учёные не исключают, что здесь можно найти ценные экспонаты для изучения.

Находки и артефакты

В ходе общения был поднят вопрос о дате основания города. Наталья Березина считает, что это вопрос «чисто методологический». По её мнению, в советское время «этот вопрос был очень правильно решён, и датой основания города считали первое летописное упоминание».

Напомним, в письменных источниках Чебоксары упоминаются с 1469 года, когда русские воины остановились здесь на последний привал по пути в Казанское ханство. Участники похода «ночевали на Чебоксари, а от Чебоксари шли день весь да ночь всю ту шли, и приидоша под Казань». Однако люди жили здесь значительно ранее даты первого письменного упоминания. Так, в ходе раскопок на территории бывшей посадской части (ныне затопленной) культурный слой достигал пяти метров.

«Это как в Великом Новгороде. И тогда нашими учёными — Василием Каховским и Юрием Красновым — были выявлены слои XIV и конца XIII века. Каховский раскопал ремесленную улицу поселения XIV века: там была ювелирная мастерская, кожевенные мастерские, гончарные, кузницы. Это было явно не сельское поселение. Для учёных и исторического сообщества очевидно, что Чебоксары возникли гораздо раньше первого летописного упоминания. Но что считать датой основания? На месте Чебоксар поселение было, по нашим данным, ещё в эпоху бронзы, то есть 4 тыс. лет назад. А если покопаться, то можно, наверное, ещё древнее найти. Но был ли это город? Мне кажется, исследование надо проводить, историю своего города надо знать. Нужно просто понимать, что он древнее и возник задолго до первого летописного упоминания», — говорит Наталья Березина.

При этом археолог не исключает вероятности того, что если в ходе исследования «возникнут аргументированные, чёткие моменты», накопится «критическая масса аргументов» — «вот какая-то дата новая возникнет».

Примечательно, что под археологический проект подтягиваются жители, которые активно интересуются ходом раскопок. Помогает и предпринимательское сообщество, организуя обеды для учёных и студентов, которые участвуют в раскопках. Ждут здесь и помощи волонтёров.