Чебоксарские археологи идут на кремль
Чебоксары, 13 сентября, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Работы по реконструкции старейшей части Чебоксар — сквера Константина Иванова, где в 2013 году была найдена предполагаемая усыпальница бабушки первого русского царя Марии Шестовой, всё-таки продолжились. Но теперь они проводятся под наблюдением археологов и включают в себя раскопки. Работа учёных идёт в авральном режиме: им выделили для такого масштаба работ ничтожные две недели. Хотя благодаря заказчику и строителям материала для изучения стало меньше: сквер разворотили в первый же день, остановить это варварство удалось после разразившегося скандала и вмешательства общественности, прежде всего, научной и церковной. Сегодня археологи с грустью констатируют, что часть культурного слоя уже уничтожена под ковшами бульдозеров. Но учёные надеются, что внезапно начавшиеся раскопки позволят найти значимые артефакты и дать новую пищу для последующих исследований, а может, даже сделать открытия. Так, сейчас обнаружен предполагаемый фундамент Никольского храма, и строители приблизились к месту, где ранее был Чебоксарский кремль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Напомним, сквер Константина Иванова — не только старейшая часть города, который ещё называют «Старым городом», но и единственно сохранившаяся историческая часть столицы: большая часть (посадско-ремесленная) находится сейчас под водой в связи с запуском ГЭС. Хотя не исключено, что и его будут изучать в будущем с развитием подводной археологии.
В сквере расположено средневековое городище, которое является объектом культурного наследия и находится под государственной охраной. Несколько столетий назад на этом месте был церковный погост и Никольский женский монастырь, куда в 1601 году была выслана бабушка первого русского царя Мария Шестова, здесь же она и была похоронена. Выше сквера — территория бывшего Чебоксарского кремля, который был административным центром города. Монастырь и кремль, окружённый рвом, выполняли ещё и оборонительные функции.
«Очень жаль, что мы к оставшейся небольшой крупице исторического наследия так бездушно, по-варварски, нецивилизованно и равнодушно подошли. Потому что даже если проводятся такие небольшие работы по благоустройству, то всё равно идёт разрушение культурного слоя», — говорит заведующая отделением археологии Чувашского государственного института гуманитарных наук, кандидат исторических наук Наталья Березина, которая руководит раскопками. В 2013 году, напомним, ей было доверено проведение раскопок на месте предполагаемой усыпальницы Марии Шестовой: тогда был найден саркофаг с останками, в настоящее время территория законсервирована.
Учёные напоминают о законе: любые стройки в исторической части должны сопровождаться археологическими иссследованиями. И в качестве образца бережного отношения приводят строительство Крымского моста, где предварительно были проведены раскопки, которые позволили сделать ряд открытий.
«Проект реконструкции сквера обсуждался публично дважды. Мы приходили, говорили о предварительном археологическом обследовании. И это не наше личное мнение, этого требует закон. Очень жаль, что тогда нас не захотели услышать… В результате сегодня мы вынуждены работать в авральном режиме, но по большому счёту здесь нужны большие раскопки», — говорит Наталья Березина.
Многометровый котлован, вырытый в первый же день перед бюстом Константина Иванова, теперь стал предметом изучения и обследования. Археологи обращают внимание на то, как «много культурных слоёв»: видны «следы пожарищ», остатки деревянного частокола, каменные кладки вперемешку с кирпичами разного типа и бутовым камнем, что может свидетельствовать о смешении разных эпох. Учёные полагают, что на этом месте было деревянное ограждение Николаевского женского монастыря, основанного в 16-м веке, которое затем было продублировано кирпичной кладкой.
Также обнаружили кирпичную кладку — предположительно, это фундамент Никольского храма, учёным ещё предстоит это выяснить. Эта кладка, скорее всего, будет законсервирована. Основная масса найденного материала — фрагменты глиняной посуды, железные изделия, ножи, кованые металлические предметы, гвозди. Есть и человеческие останки.
Масштабные земляные работы идут рядом со сквером, где сейчас вырыты траншеи. И они тоже представляют большой научный интерес, так как ранее это был ров. На этих участках видно чёткое деление на несколько слоев.
«Нижняя часть, вероятно, использовалась как погреб. Чёрная, с обугленными деревьями, и жёлтая — это прокалённый слой глины с обломками керамики, следы очень сильного пожара», — считает Наталья Березина.
Особый интерес представляют участки в сквере, примыкающие к территории бывшего кремля. Учёные не исключают, что здесь можно найти ценные экспонаты для изучения.
В ходе общения был поднят вопрос о дате основания города. Наталья Березина считает, что это вопрос «чисто методологический». По её мнению, в советское время «этот вопрос был очень правильно решён, и датой основания города считали первое летописное упоминание».
Напомним, в письменных источниках Чебоксары упоминаются с 1469 года, когда русские воины остановились здесь на последний привал по пути в Казанское ханство. Участники похода «ночевали на Чебоксари, а от Чебоксари шли день весь да ночь всю ту шли, и приидоша под Казань». Однако люди жили здесь значительно ранее даты первого письменного упоминания. Так, в ходе раскопок на территории бывшей посадской части (ныне затопленной) культурный слой достигал пяти метров.
«Это как в Великом Новгороде. И тогда нашими учёными — Василием Каховским и Юрием Красновым — были выявлены слои XIV и конца XIII века. Каховский раскопал ремесленную улицу поселения XIV века: там была ювелирная мастерская, кожевенные мастерские, гончарные, кузницы. Это было явно не сельское поселение. Для учёных и исторического сообщества очевидно, что Чебоксары возникли гораздо раньше первого летописного упоминания. Но что считать датой основания? На месте Чебоксар поселение было, по нашим данным, ещё в эпоху бронзы, то есть 4 тыс. лет назад. А если покопаться, то можно, наверное, ещё древнее найти. Но был ли это город? Мне кажется, исследование надо проводить, историю своего города надо знать. Нужно просто понимать, что он древнее и возник задолго до первого летописного упоминания», — говорит Наталья Березина.
При этом археолог не исключает вероятности того, что если в ходе исследования «возникнут аргументированные, чёткие моменты», накопится «критическая масса аргументов» — «вот какая-то дата новая возникнет».
Примечательно, что под археологический проект подтягиваются жители, которые активно интересуются ходом раскопок. Помогает и предпринимательское сообщество, организуя обеды для учёных и студентов, которые участвуют в раскопках. Ждут здесь и помощи волонтёров.