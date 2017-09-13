Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Джим Керри сильно удивил своих поклонников, когда дал журналистам самое странное интервью в своей карьере, это произошло во время его прохода по красной дорожке Недели высокой моды в Нью-Йорке, ролик с высказываниями актера опубликовал 13 сентября журнал E!

Noemi Nuñez Актер Джим Керри

Когда репортер задал ему вопрос по поводу того, что Керри думает об этом мероприятии, актер ответил, что в нем нет никакого смысла.

«Я просто хотел найти самую бессмысленную вещь, куда я мог бы прийти и к чему мог бы присоединиться. И вот я тут. Вы должны признать, что все это совершенно бессмысленно, — заявил Джим Керри, — меня попросту нет, есть только то, что происходит».

Позже немного расстроенный журналист решил спросить Керри о тех иконах шоу-бизнеса, которые решили отпраздновать событие и пришли на него. На этот вопрос актер ответил не менее необычно.

«Празднующие иконы? О боже, это самая низкая цель, которую можно было бы придумать для того, чтобы прийти сюда. Вы верите в иконы? Я верю в личностей. Я бы не поверил в то, что вы существуете, но в воздухе есть замечательный аромат», — сказал актер.

«Я не верю в иконы, я не верю в личности. Я считаю, что мир лежит за пределами личности, за пределами выдумки и обмана. Я считаю, что мы — поле танцев энергии для самой себя. И меня это не волнует».

Напомним, последним фильмом Джима Керри стал «Плохая партия», снятый Аной Лили Амирпур. Последней комедией, в которой снялся актер, была картина «Тупой и еще тупее 2», она вышла на большие экраны в 2014 году. В августе 2017 года вышел короткометражный документальный фильм Дэвида Бушелла «Джим Керри: Мне нужен цвет», где актер рассказал о своей страсти к изобразительному искусству.