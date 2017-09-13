Мумбаи, Индия, 13 сентября, 2017, 12:25 — ИА Регнум. В Индии с 12 сентября временно заблокирован доступ к российской социальной сети «Вконтакте» из-за игры «Синий кит». Об этом сообщил газете The Times of India представитель Министерства электронных и информационных технологий Аджай Кумар.

ВКонтакте заблокирован

«ВКонтакте» временно заблокирована. Мы знаем, что она использовалась для игры в «Синего кита» в прошлом, и мы пытаемся установить, используется ли она сейчас», — говорит Кумар.

По его словам, правоохранительные органы расследуют предполагаемые случаи суицида в ходе игры в «Синего кита» и способ ее функционирования. Власти предпринимают разносторонние меры для сдерживания угрозы «Синего кита» в Индии.

При попытке зайти во «Вконтакте» у некоторых пользователей появляется сообщение, что сайт заблокирован по решению властей страны. Кумар отметил, что власти пытаются выяснить, сколько людей пользуются соцсетью для игры.

Точное число инцидентов, связанных с «Синим китом» в Индии, неизвестно. В нескольких регионах страны школьникам начали читать лекции об опасности игры. Многие индийские СМИ публикуют статьи об игре и создают инструкции для родителей.

В конце августа стало известно о гибели 14-летнего подростка из Мумбаи, которая может быть связана с игрой «Синий кит». Полиция предварительно оформила смерть подростка как несчастный случай, однако, по данным индийских СМИ, Сингх перед гибелью рассказал друзьям, что играет в «Синего кита» и не появится в школе в понедельник. Полиция Мумбаи проводит расследование гибели подростка.