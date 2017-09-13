Калуга, 13 сентября, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Калужскую правозащитницу Татьяну Котляр приговорили к денежному штрафу в размере 150 тысяч рублей за «фиктивную» регистрацию беженцев с Украины. Такое решение 12 сентября 2017 года вынес мировой судья Калужской области в Обнинске, одновременно освободив 66-летнюю Котляр от выплат в связи с истечением срока давности по делу. Как сообщили 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM правозащитница, она отказывается признать свои действия преступными и намерена обжаловать приговор суда .

Kaluga24.tv Татьяна Котляр

«Меня судят за странное преступление, от которого никто не пострадал, — заявила Татьяна Котляр в суде. — Помощь беженцам с Украины вообще-то обещала не я, а государство. Вчера ко мне приходила женщина, которая с семьей сбежала в Россию с Украины, после того как в их дом попала мина. Что я должна была им сказать? Чтобы они уезжали обратно? Что если я вам помогу, то меня будут судить как преступницу?!».

Так, в деле фигурировали 167 беженцев из Донецкой и Луганской областей, которых Котляр зарегистрировала у себя в квартире. При этом более 100 беженцев, благодаря прописке и получению бесплатной юридической помощи уже получили российское гражданство в рамках государственной программы переселения соотечественников.

«Меня осудили за преступление против порядка управления — то есть против государства. Но регистрация беженцев с Украины и переселенцев в моей квартире никому не причинили никакого вреда: в деле нет пострадавших, нет ущерба ни государству, ни гражданам, — заявила Котляр. — Не знаю, была ли польза государству от моих действий, я в этом не специалист. Но некоторое признание от государства и общества я получила. Президентский грант на проект «Правовая помощь беженцам с Украины, ищущим убежище в Калужской области» и Национальная премия именно за то, за что я осуждена. Считаю суд надо мной театром абсурда».

Как заявил адвокат Котляр Илларион Васильев, у беженцев с Украины по определению нет принимающей стороны, которую требуют власти региона, отказывая беженцам в регистрации, без которой легализация невозможна. В большинстве случаев беженцев отказываются зарегистрировать и владельцы арендуемого жилья. В такой ситуации есть два варианта: покупка регистрации на чёрном рынке за 20−30 тысяч рублей или обращение к правозащитнице Котляр. Два года назад она уже была осуждена по подобному делу. Тогда ей вменили пять эпизодов по статье 322.3, а также семь эпизодов по статье 322.2 УК (фиктивная регистрация иностранца по месту жительства), санкция по которой составляет до трёх лет колонии. Согласно материалам уголовного дела, она прописала в своей квартире сотни иностранцев, прибывших в Россию по программе переселения соотечественников. На суде по первому делу, как и теперь, Котляр подтвердила, что прописала у себя в квартире сотни человек, однако отказалась признать это преступлением. Закон о «резиновых квартирах», включивший в УК статьи 322.2 и 322.3, правозащитница назвала противоречащим Конституции, поскольку он «вводит уголовную ответственность за помощь людям».Дело слушалось дважды. 13 апреля 2015 года судья вернула материалы в прокуратуру. 9 ноября 2015 года по итогам повторного разбирательства Котляр оштрафовали на 150 тысяч рублей, но освободили от наказания по амнистии к 70-летию победы над фашистской Германией. Татьяна Котляр подала жалобу на приговор в Европейский Суд по правам человека, обвинив Россию в нарушении статей 7 (наказание исключительно на основании закона) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции. 10 января 2017 года Страсбургский суд коммуницировал жалобу.

Напомним, по второму уголовному делу Татьяны Котляр в Обнинске состоялось 12 судебных заседаний. За время судебного процесса сменилось 3 государственных обвинителя/помощников прокурора города Обнинска. Обвиняемой Котляр инкриминировалось 176 преступлений, за каждое из которых государственные обвинители просили 100 тыс. рублей штрафа.