Ярославль, 13 сентября, 2017, 12:11 — ИА Регнум. В муниципалитет Ярославля 7-го созыва, выборы в который состоялись 10 сентября, прошли несколько детей и родственников известных политических семей Ярославля. Однако наиболее сенсационный результат показали два кандидата по 6-му округу в микрорайоне «Резинотехника». Здесь в депутаты от двух оппозиционных партий — ЛДПР и КПРФ — прошли мать и дочь: Марина Дьячевская и Наталия Бобрякова. Наталия Полыгалова (в замужестве Бобрякова) указана в качестве дочери на странице Марины Дьячевской в соцсети «Вконтакте».

Вконтакте Марина Дьячевская

В ходе избирательной кампании победила молодость: за Наталию Бобрякову по партийным спискам отдали голоса 1833 человека (первый результат по партии), за Марину Дьячевскую 726 человек (второй результат по партии). Благодаря смешанной системе высокие результаты позволили сразу двум партийным кандидатам получить мандаты. Мать и дочь вдвоем не дали пройти в муниципалитет кандидату от «Единой России», заведующему офисом крупного банка Ефиму Савченко.

Дочь является депутатом сельского поселения Кузнечиха Ярославского района и помощником депутата Ярославской облдумы. Мать — пенсионер, но продолжает работать воспитателем в детском саду, является депутатом городского поселения Лесная Поляна того же Ярославского района. Бобрякова окончила Ивановский государственный архитектурно-строительный университет, получив специальность архитектор-дизайнер. Мать — также творческий человек, выпускник Московского государственного института культуры (кафедра режиссуры театрализованных представлений), кроме того, имеет специальность педагога (ЯГПУ).

«Мы живем отдельно, но общаемся. Как депутат она звонит мне, спрашивает, какие решения принимаются у нас в Кузнечихе. На самом деле мы очень разные. Сможет ли она диктовать мне как мать свою позицию в муниципалитете? Однозначно, нет! Разная политическая позиция никогда не мешала, и никогда не помешает нашим отношениям. Как сказал классик, я пошла своим путем, мой выбор твердый и осознанный — КПРФ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Наталия Бобрякова.

«Наша политическая позиция с Наталией одинаковая — мирное небо над головой и благополучие людей. А то, что партии по-разному называются, это неважно. Я выиграла выборы с нулевым избирательным счетом, используя сарафанное радио и социальные сети. У меня зараплата как у воспитателя 12 тысяч рублей. Агитации не было никакой: ни листовок, ни газет, ни билбордов. Но я человек в Ярославле известный: 10 лет участвую в съемках кино в компании «Ярсинема» у Юрия Ваксмана. Думаю, это тоже мне помогло. Мы не координировали действий с дочерью, она шла сама по себе. В ЛДПР я уже лет 8−10. Я не откажусь от мандата и буду работать в муниципалитете», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Марина Дьячевская.

Официальные итоги выборов в муниципалитет Ярославля должны быть подведены 13 сентября. Также в составе гордумы будут работать сын зампреда Ярославской облдумы, экс-мэра Ярославля Виктора Волончунаса Дмитрий Волончунас, сын экс-депутата облдумы крупного бизнесмена Владимира Галагаева Роман Галагаев, племянница многократного депутата муниципалитета и облдумы Веры Никольской Юлия Миронова.