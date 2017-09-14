Киев, 14 сентября, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Конфликт между президентом Украины Петром Порошенко и автомобилистами, которые ездят на польских и литовских номерах (прозванных в народе евробляхами) остается нерешенным с прошлого года. Ситуацию анализирует Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Обзор автомобильных новостей на Украине

Еще в августе 2016-го Киев дал добро на ввоз из Европы авто с пробегом, с уплатой относительно небольшой суммы за растаможку. Граждане повезли машины, но столкнулись с рядом проблем. Так, чтобы продать ввезенный б/у автомобиль, требуется ждать год. Ввезенная машина обладает транзитным статусом, и ее владелец вынужден регистрировать ее на зарубежное юрлицо, управляя по доверенности. Альтернатива такой сложной схеме одна — раз в несколько дней пересекать украинскую границу в обоих направлениях. В случае игнорировая обоих этих утомительных способов, получили штрафы под грифом «чтоб другим не повадно было». Штрафы довольно крупные, от 100 000 до 500 000 гривен ($3800−19 000 соответственно).

Правительственные меры, подкрепляемые слухами о желании Порошенко вообще остановить ввоз таких автомобилей, вызвали к жизни ассоциации «евробляховодов», которые принялись лоббировать полную легализацию ввезенных из Европы автомобилей с пробегом. Более того, в марте сего года сотни владельцев этих машин бунтовали, получив в результате обещание налоговой амнистии для ввезенных машин и упрощенную процедуру растаможки на будущее, но воз и ныне там, что, в свою очередь, вызвало к жизни «бляхомайдан». В центре столицы собрались в десять раз больше протестующих, чем в марте, дело дошло до столкновений с полицией.

Об ультиматуме, который выдвинули правительству «бляхоймаданщики», о реакции на него и о других новостях украинского авторынка читайте здесь: «Бляхомайдан» в Киеве: конфликт Порошенко и автомобилистов достигает пика

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