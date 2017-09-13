Красноярск, 13 сентября, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Напомним, в 2016 году после победы на чемпионате мира по футболу среди детских домов и школ-интернатов команда красноярского футбольного клуба «Тотем» встретилась с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Он отметил успехи клуба и поручил построить для юных чемпионов спортивный комплекс, отвечающий самым современным требованиям. После разработки проекта стартовала большая стройка. Уже в апреле текущего года рядом со зданием детского дома № 1 начали формировать площадку для будущего объекта. По строительным меркам возведение спорткомплекса прошло в рекордно короткие сроки. А его открытие стало настоящей радостью для игроков и наставников команды «Тотем», всех воспитанников детского дома № 1, в целом жителей Кировского района.

Департамент информационной политики Красноярска

«Мировые лидеры среди сборных детских домов и школ-интернатов получили современную, удобную площадку для тренировок, обучения и проведения матчей. Уверен, что воспитанники клуба «Тотем» будут и впредь добиваться успеха и в спорте, и в жизни», — с такими словами в приветственном адресе обратился к участникам церемонии открытия спорткомплекса Президент России Владимир Путин.

Площадь спорткомплекса «Тотем» — 1600 квадратных метров. Здесь созданы все условия для соревнований по мини-футболу, расположены комфортные тренажёрный, хореографический и спортивный залы. Предусмотрены раздевалки, тренерские помещения и медицинский кабинет.

Департамент информационной политики Красноярска

Руководитель футбольного клуба «Тотем» Сергей Горбунов, проводя экскурсию по новому объекту, подчеркнул, что особая гордость комплекса — полы из берёзового паркета: «Разметка 20 м на 40 м соответствует мировому и российскому стандартам полей для мини-футбола. Здесь можно проводить чемпионаты самого высокого уровня. Отрадно, что теперь ребята будут тренироваться в таких прекрасных условиях».

В разговоре юные футболисты отметили, что создание для них спорткомплекса такого высокого уровня — это одновременно и радость, и большая ответственность за будущие результаты.

Александр Потешкин, капитан футбольного клуба «Тотем»: «Я занимаюсь в клубе уже пять лет, и я очень счастлив, что сегодня сбывается наша мечта. В спорткомплексе нравится всё, очень красиво, светло. Теперь тренироваться будем с ещё большим старанием, чтобы побеждать и оправдать надежды всех, кто нас поддерживает».

Всех участников церемонии спорткомплекса открытия ждал ещё один сюрприз — демонстрация Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA. Юные спортсмены не упустили возможности сфотографироваться с главной футбольной наградой планеты.

«Такое событие мне запомнится точно — на всю жизнь! Тем более что сегодня новый спортивный зал мы опробуем в матче с профессионалами — игроками футбольной команды «Енисей», — поделился впечатлениями член клуба «Тотем» Андрей Ворошилов.

Департамент информационной политики Красноярска

Отметим, что по соседству с новым спорткомплексом расположена универсальная спортивная площадка, подаренная год назад ребятам известным меценатом, Почётным гражданином города Красноярска Хазретом Совменом. Такая современная спортивная база позволит не только юных футболистов качественно готовить к соревнованиям, но и заинтересовать спортом как можно большее количество красноярцев.

Поздравляя ребят с открытием нового спортивного комплекса, Глава города Эдхам Акбулатов отметил, что сегодня Красноярск по праву переживает два исторических события: «Первое — это открытие уникального для нашего города спортивного комплекса, создание которого стало возможным благодаря решению Президента России Владимира Владимировича Путина. И второе знаковое событие — это экспонирование в Красноярске оригинального трофея Чемпионата мира по футболу. Очень символично, что первой точкой тура Кубка стал именно Красноярск. Ведь в нашем городе живут чемпионы — ребята из команды «Тотем». Уверен, этот спорткомплекс станет центром подготовки настоящих мастеров, будет служить гармоничному развитию воспитанников детского дома № 1. Станет центром большой спортивной работы, которая объединит тысячи красноярцев».