Москва, 13 сентября, 2017, 11:58 — ИА Регнум. За последнюю неделю цены на нефть прибавили около 8%. В первую очередь на ценообразование влияли прошедшие в США ураганы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК TeleTrade Владимир Чернобай.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Некоторые эксперты оценивают так называемую ураган-премию в 3−4 доллара. Поэтому по логике, после ураганов эта премия должна исчезнуть, то есть цены должны упасть на те же 8%. Однако пока на рынке такое движение не наблюдается», — отметил эксперт.

Дело в том, что 13 сентября вышел отчет ОПЕК за август, согласно которому добыча картеля снизилась на 70 тыс. баррелей до 32,7 млн баррелей в сутки, а уровень соблюдения соглашений о сокращении добычи эксперты оценили в 95%, привел цифры .

«Именно отчет ОПЕК поддержал цены, которые до выхода статистики снижались почти 15. Надо сказать, что пока для Brent очень серьезным уровнем сопротивления является $55», — считает Чернобай.

По его мнению, нужны веские аргументы для того, чтобы пройти это значение. Скорее всего, даже данные по запасам нефти от минэнерго США, которые выйдут вечером 13 сентября не станут триггером для преодоления $55 за баррель. Тем более статистика от Американского Института Нефти показала рост запасов на 6 млн баррелей.

«Можно предположить, что все-таки ураган-премия начнет сокращаться и цены на нефть постепенно вернутся в старый торговый диапазон $50−53 за баррель», — предположил эксперт.

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