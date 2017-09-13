Москва, 13 сентября, 2017, 11:48 — ИА Регнум. На фоне восстановления позиций американского доллара на международном валютном рынке, доллар получил поддержку и на Московской бирже, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Банк России Рубль

«После затяжного ралли с начала августа, российский рубль, с начала текущей недели незначительно сдает позиции», — отметил эксперт.

Технический отскок доллара от минимума сентября около отметки 56,80 может завершиться в районе уровня 58,00. Евро, в рамках той же модели, не превысит значение 69,30. Но в целом, по его мнению, в обозримой перспективе рубль сохраняет потенциал для укрепления.

«Наблюдаемое сейчас снижение зависимости курса национальной валюты от динамики нефтяных фьючерсов обусловлено влиянием финансовых потоков со стороны нерезидентов», — пояснил Егоров.

Высокая доходность при допустимом уровне риска привлекает инвесторов и потому рубль продолжит пользоваться спросом,.

«Сегодня, 13 сентября, доллар будет торговаться в пределах 57,40 — 57,80 рубля. Евро, консолидируется в диапазоне 68,70−69,30 рубля», — полагает эксперт.

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