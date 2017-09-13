Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2017, 11:47 — ИА Регнум. 13 сентября открыли движение по Ворошиловскому мосту в Ростове-на-Дону. Полтора миллиарда на его реконструкцию правительство страны выделило из средств, перечисленных грузоперевозчиками через государственную систему «Платон».

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"Именно это дополнительное и необходимое финансирование позволило Ростовской области гарантированно завершить все работы по возведению переправы к сегодняшнему дню», — отмечал ранее глава региона Василий Голубев.

Вместо старого моста открыты две отдельные переправы на три автомобильных полосы каждая, одна из них с 2015 года выполняла роль дублера. Общее количество полос увеличено с двух до шести. Кроме того, центральный пролет моста расширен до 150 метров, на правом и левом берегах Дона установлены лифты для пешеходов.

Дополнительно к тому, что новый Ворошиловский мост должен значительно сократить время проезда через Дон и избавить от пробок на этом загруженном направлении, он просто необходим для комфортного передвижения тысяч болельщиков во время чемпионата мира по футболу к стадиону «Ростов-Арена».

Ворошиловский — это уже третий открытый большой мост, получивший финансирование за счет средств от государственной системы «Платон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Новгороде открылся новый Борский мост, в Уфе — Затонский мост.

Всего на средства, полученные через систему сбора платежей «Платон», планируется реконструировать порядка 30 мостов.