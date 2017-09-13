Тбилиси, 13 сентября, 2017, 11:49 — ИА Регнум. «Неразрешенные конфликты являются для России главным рычагом для оказания влияния как на своих соседей, так и на остальной мир», — считает госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

Нико Пиросмани. Кутеж трех князей

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое заявление госминистр сделала, выступая 13 сентября в Тбилиси на организованной Институтом Маккейна и EPRC международной конференции, посвященной обсуждению будущего демократии, Европы и Ближнего Востока.

По словам госминистра, для обеспечения стабильности в стране, регионе и Европе в целом необходимы совместные усилия по урегулированию конфликтов. На фоне тех вызовов, которые, по словам Цихелашвили, создает в регионе Россия, особое значение имеет стратегическое сотрудничество с США, позволяющее Грузии сохранять стабильность и устойчивость.

«Для нас Соединенные Штаты — ближайший стратегический партнер. Это сотрудничество продолжается уже 25 лет. При президенте Трампе оно обрело новую динамику. Мы услышали очень четкие и сильные послания в поддержку Грузии. Поддержка США состоит из конкретных действий, таких, как ограничение финансирования стран, каким-либо образом поддерживающих признание независимости оккупированных территорий Грузии», — заявила госминистр и подчеркнула, что политика США доказывает неприемлемость «оккупации территорий Грузии».

Читайте также: Вслед за Прибалтикой: Грузия не хочет быть «постсоветской»