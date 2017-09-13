Псков, 13 сентября, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 13 сентября, устраняют последствия сильного ливня. Из-за подтопления, по информации городского управления ГИБДД, закрыты три участка улиц: на проспекте Энтузиастов, улице Текстильной и улице Юбилейной. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, более 50 сотрудников коммунальных служб заняты откачкой воды.

Pskovgorod.ru Затопленные улицы Пскова

Больше всего звонков в городские службы поступает от пострадавших жителей частного сектора Пскова. В наиболее сложных местах на откачке воды работает сразу несколько единиц техники.

В Управлении городского хозяйства уверяют, что ливневая канализация работает в полную силу, для увеличения пропускной способности канализационных люков открыты колодцы.

В Финском парке Пскова, реконструкция которого завершилась в 2015 году, после ливня повреждены склоны и лестницы.

«Специалисты организации, которая вела работы по реконструкции, уже приступили к устранению повреждений, причинённых сильными потоками воды. Ремонт будет проведен в рамках гарантийных обязательств», — заявили в пресс-службе муниципалитета.

По информации Псковского гидрометцентра, с момента начала дождя в Пкове выпало 25 мм осадков. Синоптики прогнозируют отступление дождевого фронта к вечеру. При этом сильные дожди ожидаются в Пскове со второй половины четверга, 14 сентября, до конца пятницы, 15 сентября.