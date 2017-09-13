Берн, 13 сентября, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Более 3,5 млн детей беженцев в возрасте от 5 до 17 лет не посещали в 2016 году школы, говорится в докладе Агентства ООН по делам беженцев, опубликованного 12 сентября.

Zskaluga.ru На заседании

Согласно официальным данным, около 1,5 млн детей не посещали начальные школы, и более двух млн — среднюю школу. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что из 17,2 млн беженцев по всему миру половина из них — дети.

Он подчеркивает, что «образование для таких детей имеет большое значение, в частности для тех стран, откуда они бегут».

Согласно данным ООН, в 2016/2017 учебном году в школы ходили 91% детей по всему миру, среди беженцев данный показатель составлял 61%, а в наиболее бедных странах — менее 50%.

Сообщается, что образование после начальной школы продолжают только 23% детей беженцев. В среднюю школу пошли лишь 9%.

По мнению Филиппо Гранди, пропасть между детьми беженцев и детьми местных жителей в тех или иных странах глубока.