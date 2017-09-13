Пошехонье, Ярославская область, 13 сентября, 2017, 11:21 — ИА Регнум. В Пошехонском районе Ярославской области сироту поселили в прачечную. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура требует дать сироте нормальное жилье

В 2013 году администрацией Пошехонского района 21-летней сироте было предоставлено жилье в городе Пошехонье. Для этих целей районная администрация купила квартиру у местного жителя, которая была переделана из прачечной и ранее была нежилой. В январе этого года жилье было признано непригодным для проживания. Это произошло после проведенной прокурорской проверки с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

«Оказалось, что уровень влажности в квартире превышает предельно допустимый уровень, стены в квартире покрыты плесенью, имеющаяся в помещении вентиляция не справляется с излишками влаги в квартирах. Прокуратурой района было установлено, что и сирота, и жители соседних квартир неоднократно с 2012 года обращались в органы местного самоуправления с данной проблемой, однако никаких мер принято не было», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областной прокуратуры Яна Смирнова.

В целях защиты прав заявительницы и ее малолетнего ребенка и.о. прокурора района предъявлен иск в Кировский районный суд города Ярославля о возложении на департамент образования Ярославской области и департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области обязанности включить жительницу Пошехонья в список лиц из числа детей сирот, нуждающихся в предоставлении жилых помещений и предоставить ей благоустроенное жилье.